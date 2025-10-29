من مبنى صامت إلى منارة للإبداع.. قصر ثقافة الطفل بسوهاج يعود للحياة

بعد أعوام من الغياب خلف جدران الزمن، عاد قصر ثقافة الطفل بسوهاج ليفتح أبوابه من جديد، لكن هذه المرة في ثوب مختلف تمامًا، يجمع بين الحداثة والهوية الثقافية، ليصبح مركز إشعاع جديد يضيء عقول النشء في قلب الصعيد.

وشهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، افتتاح القصر بعد انتهاء أعمال التطوير والتجديد التي حولته إلى صرح ثقافي متكامل يحتضن الأطفال بمواهبهم وأحلامهم، وسط حضور من القيادات التنفيذية والثقافية بالمحافظة.

محافظة سوهاج

أعمال التطوير لم تقتصر على الشكل فقط، بل أعادت للقصر روحه الحقيقية كمصنع للإبداع، حيث تم رفع كفاءة المبنى وتزويده بتقنيات حديثة، وتجهيز مكتبة للأطفال، وقاعات متعددة للورش الفنية، ونادٍ للعلوم والكمبيوتر، إضافة إلى مسرح صغير يُعد منصة لاكتشاف الطاقات الفنية الشابة.

وأكد وزير الثقافة أن افتتاح القصر يعد رسالة واضحة بأن الثقافة هي أقصر طريق لبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في دعم مثل هذه المشاريع التي تمنح أبناء الصعيد فرصًا متكافئة للتعبير والإبداع.

وأشار اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج إلى أن القصر بعد تطويره سيصبح بيتًا لكل طفل موهوب يبحث عن فرصة ومساحة حقيقية لإطلاق قدراته، مؤكدًا أن دعم الثقافة والوعي لدى الأجيال الجديدة جزء أساسي من خطة التنمية بالمحافظة.