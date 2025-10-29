قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهندس الديكور محمد عطية يشرف على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
الأرصاد تصدر تحذيرا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة بسبب هذه الظاهرة
جهود مكثفة لكشف هويتها.. سيارة مجهولة تلقي بشخصين مصابين بالرصاص في أحد شوارع الإسماعيلية
إيمان كريم تجتمع بالإدارات الفنية وخدمة المواطنين وتوجه بمتابعة شكاوى ذوي الإعاقة
حماس: لن نسمح للاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت النار
وزير العمل يقود حملة مفاجئة على مصانع العاشر من رمضان لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور
الخارجية الفلسطينية: شعوب العالم منتفضة خلف شعبنا والحق والقانون
وزيرة الخارجية الفلسطينية: لدينا خطة للسنوات المقبلة ترتكز على تقوية الصفة القانونية للدولة الفلسطينية
وزيرة الخارجية الفلسطينية: نحاول توجيه البوصلة الدولية حول ما دار في مؤتمر نيويورك
فقدان الثقة في الوكلاء وتباطؤ المبيعات.. سوق السيارات إلى أين؟
تفاصيل جديدة حول تسلم مصر رئاسة إنتوساي
محافظات

من مبنى صامت إلى منارة للإبداع.. قصر ثقافة الطفل بسوهاج يعود للحياة

جانب من الافتتاح بسوهاج
جانب من الافتتاح بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

بعد أعوام من الغياب خلف جدران الزمن، عاد قصر ثقافة الطفل بسوهاج ليفتح أبوابه من جديد، لكن هذه المرة في ثوب مختلف تمامًا، يجمع بين الحداثة والهوية الثقافية، ليصبح مركز إشعاع جديد يضيء عقول النشء في قلب الصعيد.

وشهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، افتتاح القصر بعد انتهاء أعمال التطوير والتجديد التي حولته إلى صرح ثقافي متكامل يحتضن الأطفال بمواهبهم وأحلامهم، وسط حضور من القيادات التنفيذية والثقافية بالمحافظة.

محافظة سوهاج

أعمال التطوير لم تقتصر على الشكل فقط، بل أعادت للقصر روحه الحقيقية كمصنع للإبداع، حيث تم رفع كفاءة المبنى وتزويده بتقنيات حديثة، وتجهيز مكتبة للأطفال، وقاعات متعددة للورش الفنية، ونادٍ للعلوم والكمبيوتر، إضافة إلى مسرح صغير يُعد منصة لاكتشاف الطاقات الفنية الشابة.

وأكد وزير الثقافة أن افتتاح القصر يعد رسالة واضحة بأن الثقافة هي أقصر طريق لبناء الإنسان، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في دعم مثل هذه المشاريع التي تمنح أبناء الصعيد فرصًا متكافئة للتعبير والإبداع.

وأشار اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج إلى أن القصر بعد تطويره سيصبح بيتًا لكل طفل موهوب يبحث عن فرصة ومساحة حقيقية لإطلاق قدراته، مؤكدًا أن دعم الثقافة والوعي لدى الأجيال الجديدة جزء أساسي من خطة التنمية بالمحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج وزير الثقافة قصر ثقافة الطفل

