قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بالحفاظ على سرية بيانات العملاء

شدد قانون حماية المستهلك على ضرورة صون البيانات الشخصية للمستهلكين ومنع تداولها أو إفشائها إلا بموافقة صريحة منهم.

وألزمت المادة (29) من قانون حماية المستهلك من القانون الموردين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية خصوصية العملاء وضمان سرية معلوماتهم.

ووفقا لنص المادة 29، يلتزم المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ما لم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك، كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.

وللنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها.

وفي جميع الأحوال، للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات بمناسبة نظر نزاع معروض عليها.