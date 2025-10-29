مجدي شاكر: بث مباشر من جميع السفارات المصرية بالخارج لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير

أكد مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن العالم يستعد لمتابعة الحدث الأثري والثقافي الأبرز هذا العام، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن جميع السفارات المصرية حول العالم ستنظم بثًا مباشرًا للجاليات المصرية بالخارج لمشاهدة مراسم الافتتاح لحظة بلحظة، تقديرًا لأهمية هذا الحدث التاريخي الذي يترقبه الجميع.

متابعة فعاليات الافتتاح

وأضاف “شاكر” خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة “المحور” أن الدولة حرصت على أن يكون المصريون في الداخل والخارج جزءًا من هذا الافتتاح العالمي، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع شاشات عرض عملاقة في عدد من المحاور والطرق الرئيسية بمحافظة الجيزة، ليتمكن المواطنون من متابعة فعاليات الافتتاح في أجواء احتفالية.

الأكبر من نوعه في العالم

وأوضح كبير الأثريين أنه يوجد نحو 400 قناة فضائية عربية ودولية طلبت الحصول على حقوق بث الحدث، ما يعكس حجم الاهتمام العالمي بالمتحف المصري الكبير الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم المخصص لحضارة واحدة.

الوسائل التكنولوجية المتطورة

واختتم شاكر بالتأكيد على أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيمثل حدثًا فريدًا يعيد لمصر مكانتها السياحية والثقافية عالميًا، ويبرز جهود الدولة في الحفاظ على تراثها وتقديمه للعالم بأحدث الوسائل التكنولوجية المتطورة.