شاهد.. هدف تقدم بتروجت في شباك الأهلي

تقدم حامد حمدان لاعب فريق برتوجت بهدف التقدم بمرمى الأهلى فى الدقيقة 10 من عمر الشوط الأول بالمبارة التى تجمع الفريقين حاليا على ستاد الكلية الحربية ضمن الجولة الـ12 من

بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ونجح الفلسطيني حامد حمدان في إحراز الهدف الأول بعد تنفيذ ركلة حرة بعرضية من محمد إبراهيم دودو إلى داخل منطقة الجزاء قابلها حامد حمدان برأسية من منتصف منطقة الجزاء واستغلال الخروج الخاطيء من حارس الأهلي محمدالشناوي لتسكن الكرة الشباك





وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمي : محمد الشناوي

الدفاع : محمد هاني – ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - محمد شكري

الوسط :أليو ديانج - بن رمضان - تريزيجيه

الهجوم : بن شرقي - زيزو - طاهر محمد طاهر









بينما خاض بتروجيت المباراة بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، حامد حمدان، وتوفيق محمد.

خط الوسط: محمد علي عثمان، مصطفى الجمل، وأدهم حامد.

خط الهجوم: محمد دودو، سيكو سونكو، ومصطفى البدري