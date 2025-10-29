الغرف السياحية: تسهيلات فندقية وتنمية شاملة لدعم السياحة

قال ناصر تركي، نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القطاع السياحي المصري يشهد طفرة كبيرة بفضل الإجراءات الحكومية الداعمة للاستثمار في هذا المجال، مشيرًا إلى أن السياحة تتداخل مع أكثر من 80 صناعة، ما يجعلها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وأشار خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد إلى أن الغرف الفندقية قدمت تسهيلات مهمة فيما يخص التحويل السكني السياحي، في حين أعفت الحكومة المستثمرين من الرسوم لتشجيع إقامة وتطوير المنشآت الفندقية الجديدة.

وأضاف أن الطرق العملاقة التي تم إنشاؤها مؤخرًا ساهمت في تسهيل حركة السياح والوصول إلى المقاصد المختلفة.

وأكد على ضرورة تنويع مستويات الفنادق لتلبية احتياجات جميع الفئات من الزائرين، وليس الاقتصار على فئة الخمس نجوم فقط.