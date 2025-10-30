هاني رمزي: مش عيب نتعلم من التجربة المغربية لتطوير الشباب

أعرب هاني رمزي لاعب الأهلي السابق، عن ضرورة مواكبة التطور والتعلم من التجارب الناجحة من أجل التطور والوصول بكرة القدم المصرية لأفضل شكل ممكننًا بالفترة القادمة خاصة أن التطور سيحتاج لوقت كبير فيجب الاستعداد له من الآن.

وقال هاني رمزي في تصريحات خاصة لأوضة اللبس:" يجب على اتحاد الكرة أن يجتمع ويبدأ البحث عن التطور والأهم هو التواصل مع العناصر الآخرى للوصول لأفضل طريقة ممكنة".

وواصل:" فإذا ذهب هاني أبو ريدة إلى المغرب والتحدث معهم عن أصل التطور في أكاديمية محمد السادس سيصل لحلول مميزة يبدأ من خلالها بناء مشروع جديد للكرة المصرية ووضع حجر الأساس لهذا المشروع والوصول به لطريق النجاح".

وأتم:" سيحتاج الموضوع لوقت من أجل جني الثمار، لكن الأهم هو أن نبدأ في التطور والنتائج ستأتي لا محالة في أقرب وقت ممكن من أجل العودة للطريق الصحيح وتحقيق البطولات من جديد".