أسهم Boeing تفقد 7 مليارات دولار في يوم واحد.. أسهم الحوسبة الكمومية تتألق

أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على تباين في بعد أن قلصت الأسهم من مكاسبها وتحول مؤشر الداو جونز إلى النطاق الأحمر بعد أن صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم بأول بأن خفض معدل الفائدة في ديسمبر ليس أمرًا مفروغًا منه.

وقلّص المتداولون رهاناتهم على خفض الفائدة في ديسمبر إلى 71% من 90% بعد حديث بأول.

كما أشار صانعو السياسات في الفدرالي إلى القيود المفروضة على عملية صنع القرار بسبب إغلاق الحكومة الأميركية.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن خفض الفدرالي معدل الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75% و4%، وهي المرة الثانية التي يُخفّض فيها البنك المركزي الأميركي الفائدة هذا العام.

أداء المؤشرات الأميركية الرئيسية:

تراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.2% أي ما يعادل 74 نقطة في يوم الأربعاء ليتنازل عن ذروته القياسية.

وأغلق مؤشر S&P500 مستقراً دون تغيير بعد أن محى جميع مكاسب عقب تصريحات بأول.

في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.6% مسجلاً خامس مكاسب يومية على التوالي ليغلق عند مستوى قياسي جديد بدعم من Nvidia التي أصبحت أول شركة في التاريخ تتجاوز قيمتها 5 تريليونات دولار.

ومن المقرر صدور نتائج أعمال Meta و Microsoft وAlphabet بعد انتهاء التداول.

ومن بين 222 شركة في مؤشر S&P500 التي أعلنت نتائجها حتى الآن، حققت حوالي 85% منها أرباحاً تفوق توقعات المحللين، وفقاً لبيانات LSEG.

أسهم Boeing

تراجع سهم Boeing بأكثر من 4% في جلسة الأربعاء مسجلاً أكبر خسارة يومية في 4 أشهر ، لتفقد الشركة 7 مليارات دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن تكبدت صانعة الطائرات الأميركية خسائر محاسبية بقيمة 4.9 مليار دولار بسبب تأجيل برنامج إطلاق طائراتها الجديدة من نوع 777X إلى عام 2027.

وتوقع المحللون فرض رسوم كبيرة على برنامج 777X، والتي تشمل غرامات مستحقة للعملاء بسبب تأخر التسليم.

شهدت أسهم شركات الحوسبة الكمومية انتعاشاً قوياً في جلسة الأربعاء بعد أن أعلنت شركة Nvidiaعن خطة لتطوير 7 حواسيب فائقة لصالح الحكومة الأميركية.

وقفز سهما D-WAVE Quantum وIONQ بنسبة 7% لكل منهما، كما ارتفع سهم Quantum Compبنسبة 4% وسهم Rigetti بأكثر من 6%.