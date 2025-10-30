ميتا تسجل ربحية سهم وإيرادات فوق التوقعات في الربع الثالث

أعلنت شركة ميتا Meta عن أرباح الربع الثالث، بعد انتهاء التداول، وفاقت ربحية السهم والإيرادات التوقعات، كما زاد عدد المستخدمين، إلا أن الشركة سجلت خسائر في عالم الميتافيرس.

إليكم توقعات المحللين الذين استطلعت آراؤهم من LSEG:

ربحية السهم: 7.25 مقابل توقعات بنحو 6.69 دولار

الإيرادات: 51.24 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 49.4 مليار دولار

وتراجع السهم بقوة في تداولات ما بعد السوق إثر النتائج.

صرحت شركة ميتا أن تطبيق قانون "مشروع قانون واحد الكبير والجميل" الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب أدى إلى فرض ضريبة دخل غير نقدية لمرة واحدة بقيمة 15.93 مليار دولار.

وأضافت الشركة أنها تتوقع أن يؤدي هذا القانون إلى "انخفاض كبير" في مدفوعاتها الضريبية النقدية الفدرالية الأميركية لبقية عام 2025 والسنوات القادمة.

ارتفعت مبيعات شركة التواصل الاجتماعي في الربع الثالث بنسبة 26% على أساس سنوي، وهو أعلى نمو في إيراداتها منذ الربع الأول من عام 2024.

وأضافت الشركة أنها تتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 56 مليار دولار و59 مليار دولار. ويأتي متوسط ​​هذا النطاق أعلى مما توقعه المحللون، وفقاً لشركة ستريت أكاونت.

رفعت ميتا الحد الأدنى لإجمالي نفقاتها لهذا العام بمقدار ملياري دولار، قائلةً إن النفقات ستتراوح بين 116 مليار دولار و118 مليار دولار. وكان هذا الرقم سابقاً يتراوح بين 114 مليار دولار و118 مليار دولار.

شركة Reality Labs التابعة لشركة Meta خسارة قدرها 4.4 مليار دولار في الربع الثالث

تواصل ميتا استثمار أموالها في عالم الميتافيرس، مدعومةً بتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

أعلنت الشركة عن أرباح الربع الثالث يوم الأربعاء، وذكرت أن قسم "ريالتي لابز" سجل خسارة تشغيلية قدرها 4.4 مليار دولار، بينما حقق مبيعات بقيمة 470 مليون دولار خلال تلك الفترة.

كانت وول ستريت تتوقع أن يسجل "ريالتي لابز" خسارة تشغيلية قدرها 5.1 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 316 مليون دولار.

تتولى وحدة "ريالتي لابز" مسؤولية تطوير مجموعة سماعات الواقع الافتراضي التي تحمل علامة "كويست" التجارية، ونظارات "راي بان" و"أوكلي" الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تطورها ميتا بالشراكة مع شركة النظارات العملاقة "إيسيلور لوكسوتيكا".

سجل قسم "ريالتي لابز" التابع للشركة خسائر تراكمية تجاوزت 70 مليار دولار منذ أواخر عام 2020، مما يُبرز التكاليف الباهظة لتصنيع أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز وغيرها من الأجهزة الاستهلاكية.

عدد المستخدمين

أعلنت الشركة عن وصول عدد المستخدمين النشطين يومياً عبر تطبيقاتها إلى 3.54 مليار مستخدم خلال الربع الثالث، متجاوزةً توقعات وول ستريت البالغة 3.5 مليار مستخدم.

بلغت مبيعات إعلانات ميتا 50.08 مليار دولار أميركي خلال الربع الثالث، متجاوزةً توقعات وول ستريت البالغة 48.5 مليار دولار أميركي.

استثمرت الشركة هذا العام بكثافة في الذكاء الاصطناعي، وأجرت إصلاحاً شاملًا للهيكل التنظيمي الذي قاد هذه الجهود بعد الإطلاق الفاتر لبرنامجها مفتوح المصدر Llama 4 في أبريل.

من جانب آخر، أعلنت شركة التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي عن تسريح حوالي 600 عامل في وحدة الذكاء الاصطناعي Superintelligence Labs التابعة لها، لكنها لم تتأثر بإغلاق مختبرات TBD Labs الرائدة في هذه المجموعة. وقبل يوم واحد، أعلنت ميتا عن إبرام اتفاقية مشروع مشترك مع Blue Owl Capital في صفقة بقيمة 27 مليار دولار أميركي للمساعدة في تمويل وبناء مركز بيانات ضخم في ريتشلاند باريش، لويزيانا.

وقالت شركة ميتا إن عدد موظفيها بلغ 78.450 موظفاً اعتباراً من 30 سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي.