قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
لإنعاش الخزينة.. الزمالك يدرس إنشاء فرع بـ أسيوط
حقيقة ادعاء سيدة بمنعها من الخروج من منزلها بسبب خلافات الميراث
بريطانيا تدعو إلى اجتماع طارئ للأمم المتحدة بشأن الفاشر.. والسودان تحذر
وزير التعليم العالي يشارك في إطلاق تقرير دولي حول التعليم الرقمي بمصر
الأزهر يدين الانتهاكات المجرمة ضد المدنيين في الفاشر ويعلن استعداده لتسيير قوافل إغاثيَّة عاجلة
لتوفير السلع بتخفيضات 40%.. الداخلية تمد مبادرة كلنا واحدة لمدة شهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ميتا تسجل ربحية سهم وإيرادات فوق التوقعات في الربع الثالث

ميتا
ميتا
وكالات

أعلنت شركة ميتا Meta عن أرباح الربع الثالث، بعد انتهاء التداول، وفاقت ربحية السهم والإيرادات التوقعات، كما زاد عدد المستخدمين، إلا أن الشركة سجلت خسائر في عالم الميتافيرس.

إليكم توقعات المحللين الذين استطلعت آراؤهم من LSEG:

ربحية السهم: 7.25 مقابل توقعات بنحو 6.69 دولار

الإيرادات: 51.24 مليار دولار مقابل توقعات بنحو 49.4 مليار دولار

وتراجع السهم بقوة في تداولات ما بعد السوق إثر النتائج.

صرحت شركة ميتا أن تطبيق قانون "مشروع قانون واحد الكبير والجميل" الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب أدى إلى فرض ضريبة دخل غير نقدية لمرة واحدة بقيمة 15.93 مليار دولار.

وأضافت الشركة أنها تتوقع أن يؤدي هذا القانون إلى "انخفاض كبير" في مدفوعاتها الضريبية النقدية الفدرالية الأميركية لبقية عام 2025 والسنوات القادمة.

ارتفعت مبيعات شركة التواصل الاجتماعي في الربع الثالث بنسبة 26% على أساس سنوي، وهو أعلى نمو في إيراداتها منذ الربع الأول من عام 2024.

وأضافت الشركة أنها تتوقع أن تتراوح إيرادات الربع الرابع بين 56 مليار دولار و59 مليار دولار. ويأتي متوسط ​​هذا النطاق أعلى مما توقعه المحللون، وفقاً لشركة ستريت أكاونت.

رفعت ميتا الحد الأدنى لإجمالي نفقاتها لهذا العام بمقدار ملياري دولار، قائلةً إن النفقات ستتراوح بين 116 مليار دولار و118 مليار دولار. وكان هذا الرقم سابقاً يتراوح بين 114 مليار دولار و118 مليار دولار.

شركة Reality Labs التابعة لشركة Meta خسارة قدرها 4.4 مليار دولار في الربع الثالث

تواصل ميتا استثمار أموالها في عالم الميتافيرس، مدعومةً بتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز.

أعلنت الشركة عن أرباح الربع الثالث يوم الأربعاء، وذكرت أن قسم "ريالتي لابز" سجل خسارة تشغيلية قدرها 4.4 مليار دولار، بينما حقق مبيعات بقيمة 470 مليون دولار خلال تلك الفترة.

كانت وول ستريت تتوقع أن يسجل "ريالتي لابز" خسارة تشغيلية قدرها 5.1 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 316 مليون دولار.

تتولى وحدة "ريالتي لابز" مسؤولية تطوير مجموعة سماعات الواقع الافتراضي التي تحمل علامة "كويست" التجارية، ونظارات "راي بان" و"أوكلي" الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تطورها ميتا بالشراكة مع شركة النظارات العملاقة "إيسيلور لوكسوتيكا".

سجل قسم "ريالتي لابز" التابع للشركة خسائر تراكمية تجاوزت 70 مليار دولار منذ أواخر عام 2020، مما يُبرز التكاليف الباهظة لتصنيع أجهزة الواقع الافتراضي والواقع المعزز وغيرها من الأجهزة الاستهلاكية.

عدد المستخدمين

أعلنت الشركة عن وصول عدد المستخدمين النشطين يومياً عبر تطبيقاتها إلى 3.54 مليار مستخدم خلال الربع الثالث، متجاوزةً توقعات وول ستريت البالغة 3.5 مليار مستخدم.

بلغت مبيعات إعلانات ميتا 50.08 مليار دولار أميركي خلال الربع الثالث، متجاوزةً توقعات وول ستريت البالغة 48.5 مليار دولار أميركي.

استثمرت الشركة هذا العام بكثافة في الذكاء الاصطناعي، وأجرت إصلاحاً شاملًا للهيكل التنظيمي الذي قاد هذه الجهود بعد الإطلاق الفاتر لبرنامجها مفتوح المصدر Llama 4 في أبريل.

من جانب آخر، أعلنت شركة التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء الماضي عن تسريح حوالي 600 عامل في وحدة الذكاء الاصطناعي Superintelligence Labs التابعة لها، لكنها لم تتأثر بإغلاق مختبرات TBD Labs الرائدة في هذه المجموعة. وقبل يوم واحد، أعلنت ميتا عن إبرام اتفاقية مشروع مشترك مع Blue Owl Capital في صفقة بقيمة 27 مليار دولار أميركي للمساعدة في تمويل وبناء مركز بيانات ضخم في ريتشلاند باريش، لويزيانا.

وقالت شركة ميتا إن عدد موظفيها بلغ 78.450 موظفاً اعتباراً من 30 سبتمبر، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي.

ميتا شركة شركة ميتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

ترشيحاتنا

محافظ البحيرة

بالصور.. تطوير وتشجير وإنارة 8 ميادين رئيسية بالبحيرة

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: إنشاء ملعب كرة قدم قانوني بنادي أبو بدوي.. صور

جانب من الاجتماع

نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث تستقبل وفد أكاديمية جواندونج للعلوم الزراعية الصينية

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد