الكفاية الإنتاجية: ربط التعليم بسوق العمل ضرورة ملحة

أكدت المهندسة مي حلمي، مدير عام البرامج والمواصفات بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة، أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو أحد أبرز أولويات عمل الحكومة المصرية، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لزيادة التشغيل ودفع حركة النمو.

وأعربت "حلمي"، عن سعادتها بالتعاون مع "سكر مكة" لماكينات الخياطة في إطار جهود الدولة لتوفير التدريب المهني خاصة في مجال صناعة الملابس الجاهزة، كخطوة أساسية نحو ربط التعليم بسوق العمل وزيادة مهارات الطلاب والخريجين وتوفير كوادر فنية مؤهلة لأصحاب الأعمال، وبما يتماشى مع دور مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني كأحد الأذرع التنفيذية لوزارة الصناعة في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.

وأطلقت "سكر مكة" لماكينات الخياطة، الرائدة في مجال توفير الحلول المبتكرة لماكينات الخياطة المتطورة، أحدث أجيال ماكينات شركة "جاك" الصينية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار استراتيجية الشركة لتوفير أحدث التكنولوجيات لماكينات الخياطة للسوق المصرية في قطاع الملابس الجاهزة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته للإعلان عن إطلاق ماكينة Jack A5E-B AMH2 الجديدة في مصر، وذلك بحضور ممثلين "جاك" الصينية، وكذلك ممثلين لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة، بجانب حضور عدد من أبرز أصحاب مصانع الملابس الجاهزة في مصر.

ولفتت مى ان الماكينة الجديدة تعد من أحدث أجيال ماكينات الخياطة المعتمدة على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج خاصة مع وجود نظم خياطة متطورة بها بالإضافة إلى وجود محرك "semi dry" يكفل استمرار الإنتاج دون أعطال حتى في حالات تراكم الوبريات أو الزيوت، الأمر الذي يمكن مصانع الملابس الجاهزة من التعامل مع مختلف أنواع الأقمشة وزيادة كفاءة الإنتاج واستمرار تقديم منتجات عالية الجودة، الأمر الذي من شأنه دعم الإنتاج المحلي من الملابس الجاهزة وفق أحدث معايير الإنتاج العالمية.

ومن جانبه، صرح معتز سكر، المدير العام لسكر مكة لماكينات الخياطة، بأن هذا الحدث يعد بمثابة محطة بارزة في عالم الابتكار الرائد في تكنولوجيا الخياطة الصناعية، وبما يمثل نقلة نوعية كبيرة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا تقتصر على طرح ماكينة جديدة بالسوق، بل هي ترجمة فعلية للشراكة القوية بين مصر والصين والتى تعتبر الأولى حول العالم في تصنيع ماكينات الخياطة، وبما ينعكس بالإيجاب على دعم الصناعة المصرية بالتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف "سكر"، أنه قد تم تصميم الماكينة الجديدة خصيصًا لتعزيز قدرات مصانع الملابس الجاهزة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم تنافسية مصر إقليميًا وعالميًا في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال الجمع بين الابتكار العالمي والخبرة المحلية، وتمكين القطاع الصناعي المصري من تحقيق طفرة حقيقية في الأداء والإنتاج.

وأضاف أن حجم التطور الكبير في إنتاج الملابس الجاهزة حول العالم أصبح يتطلب مواكبة أحدث تكنولوجيات الإنتاج، والتي تساعد على التعامل مع مختلف أنواع الأقمشة، وتقديم منتجات بالجودة والكفاءة المطلوبة.

وأضاف أن الماكينة الجديدة تناسب مختلف المشروعات الصناعية سواء الصغيرة والمتوسطة أو كبيرة الحجم، وتتيح للمستخدمين خيارات متعددة تسهم في حل مشكلات الإنتاج اعتمادًا على جيل جديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى وجود محرك قوي بالماكينة يلائم احتياجات الإنتاج الضخمة.