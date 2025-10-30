بقعة زرقاء.. اكتشاف مذهل على الكوكب الأحمر| ما القصة؟

في اكتشاف أثار فضول العلماء والهواة على حد سواء، التقطت مركبة استطلاع المريخ المدارية (MRO) التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة مدهشة تظهر كثيبا رمليا بلون أزرق لافت على سطح الكوكب الأحمر، فما القصة؟

ألوان غير مألوفة تكشف أسرار السطح المريخي

رغم أن اللون الأزرق الظاهر في الصورة ناتج عن تحسين لوني اصطناعي لأغراض علمية، فإن التفاصيل الدقيقة في البنية والملمس والتكوين تشير إلى عمليات طبيعية غير معتادة على سطح المريخ، وفقا لما نقلته مجلة “ديلي جالاكسي”.

وتظهر الصورة، التي التقطتها كاميرا HiRISE (التجربة العلمية للتصوير عالي الدقة) التابعة لجامعة أريزونا، مشهدا فريدا لحقول كثبان رملية داخل فوهتي ليوت وغامبوا، وهما منطقتان تفصل بينهما آلاف الكيلومترات.

كثبان البرشان توقيع الرياح المريخية

في فوهة ليوت، رصدت المركبة كثبابا تعرف باسم كثبان البرشان، وهي تكوينات رملية هلالية الشكل تتشكل بفعل الرياح المتكررة.

أما الكثيب الأبرز في الصورة، فتميز بلونه الفيروزي المائل إلى الأزرق، ما يرجح أنه يتكون من رمال دقيقة ذات خصائص معدنية أو كيميائية فريدة.

وأكدت “ناسا” أن اللون لا يمثل الواقع البصري للرمال، بل يستخدم لتسليط الضوء على اختلافات في حجم الحبيبات أو تركيبها المعدني.

فوهة غامبوا أرشيف بصري لتاريخ الرياح

في المقابل، تظهر الصور القادمة من فوهة غامبوا مشاهد مدهشة من أنماط الكثبان المتداخلة التي تعكس تاريخ الرياح المريخية عبر الزمن.

وتتوزع هناك تموجات صغيرة لا يتجاوز طولها بضعة أقدام، جنبا إلى جنب مع موجات رملية ضخمة يبلغ طولها نحو تسعة أمتار، مما يكون مشهدا معقدا من الطبقات المتشابكة.

كما رصدت أيضا التلال الإيولية المستعرضة (TARs)، وهي تكوينات مضيئة متوازية تقريبا ناتجة عن رياح قوية نحتت الرمال الخشنة، لتكشف عن سطح أكثر إشراقا يعكس الضوء بشكل أوضح، وهو ما يفسر اللون الأزرق الزاهي في الصور.

MRO عين البشرية على الكوكب الأحمر

منذ انطلاقها قبل أكثر من 16 عاما، تواصل مركبة MRO لعب دور محوري في استكشاف المريخ، إذ لا تقتصر مهمتها على التصوير فحسب، بل تعمل أيضًا كـ محطة اتصالات رئيسية بين الأرض والمركبات الجوالة مثل "بيرسيفيرانس" و"كيريوسيتي".

وتعد كاميرا HiRISE من أهم أدوات المركبة، إذ ساعدت العلماء في اختيار مواقع الهبوط المثالية ودراسة التغيرات الموسمية وأنماط التعرية الريحية على الكوكب.

لوحات جيولوجية تحكي تاريخ المريخ

لا تعد الصور الملتقطة لكثبان ليوت وغامبوا مجرد مشاهد فنية جميلة، بل هي مفاتيح علمية لفهم العلاقة بين الرياح والرواسب والزمن على كوكب المريخ.

فهي تكشف كيف نحتت العواصف سطح الكوكب عبر ملايين السنين، لتترك وراءها لوحات جيولوجية مذهلة تشهد على تاريخ طويل من التغيرات المناخية والبيئية، ما يجعل الكوكب الأحمر أكثر إثارة و غموضا مما كان يعتقد.

