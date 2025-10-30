ضبط وإعدام 525 كيلو من الأغذية والمشروبات غير الصالحة بدمياط

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط حملة موسعة على المنشآت الغذائية التي تقوم بصناعة وبيع العصائر بمختلف أنواعها، شملت المرور على 37 منشأة، وتبين أن 32 منها تُدار بدون ترخيص، وتم تحرير 60 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة.

كما أسفرت الحملة عن إعدام 275 كيلو من الأغذية والمشروبات التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى سحب 17 عينة للفحص بالمعامل المختصة.

كما تم تنفيذ حملة أخرى على محال بيع الألبان الطازجة، حيث تم سحب 31 عينة من العصائر والمشروبات الملونة لفحصها من حيث الصلاحية والتأكد من خلوها من الألوان غير المصرح باستخدامها، كما تم ضبط 250 كيلو من اللانشون غير المطابق للمواصفات القياسية.

وأكدت مديرية الصحة بدمياط استمرار حملاتها المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية وحماية صحة المواطنين من أي مواد غذائية أو منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاءذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط.