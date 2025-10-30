قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب ووكيل سكرتير الأمم المتحدة الوضع في السودان
أول تعليق لبناني بشأن العدوان الإسرائيلي على قرية بليدا
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر أي مخططات لتقسيم السودان
محافظ أسيوط: الاحتفال بنصر أكتوبر يعد تجسيدا لمعنى الانتماء الحقيقي
صرح عالمي على أرض المنوفية.. مستشفى الباجور التخصصي قلب الدلتا النابض بالشفاء
السلطات الفرنسية تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس
أستاذ بـ«فنون جميلة حلوان»: مصر ثاني دولة في العالم أنتجت الرسوم المتحركة|فيديو
المدعى العام في باريس يعلن اعتقال 5 حالات جديدة على خلفية سرقة متحف اللوفر
شي جين بينج: اتفقت مع الرئيس ترامب على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة
الصحة: نظام رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات
وزير الخارجية يُشدّد على المواقف المصرية الثابتة إزاء دعم وحدة السودان وسلامة أراضيه
الموت يفجع نجم الزمالك السابق بعد معاناة مع المرض
محافظات

ضبط وإعدام 525 كيلو من الأغذية والمشروبات غير الصالحة بدمياط

زينب الزغبي

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط  حملة موسعة على المنشآت الغذائية التي تقوم بصناعة وبيع العصائر بمختلف أنواعها،  شملت  المرور على 37 منشأة، وتبين أن 32 منها تُدار بدون ترخيص، وتم تحرير 60 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة.

كما أسفرت الحملة عن إعدام 275 كيلو من الأغذية والمشروبات التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى سحب 17 عينة للفحص بالمعامل المختصة.

كما تم تنفيذ حملة أخرى على محال بيع الألبان الطازجة، حيث تم سحب 31 عينة من العصائر والمشروبات الملونة لفحصها من حيث الصلاحية والتأكد من خلوها من الألوان غير المصرح باستخدامها، كما تم ضبط 250 كيلو من اللانشون غير المطابق للمواصفات القياسية.

وأكدت مديرية الصحة بدمياط استمرار حملاتها المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية وحماية صحة المواطنين من أي مواد غذائية أو منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاءذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط.

