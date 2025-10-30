لجنة تتابع تطبيق منظومة إدارة المخلفات بالمنشآت السياحية في سهل حشيش

نفذت لجنة متخصصة حملة مرور على المنشآت السياحية بمنطقة سهل حشيش، لمراجعة مدى التزامها بتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

وذلك بتكليف من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ومتابعة كمال سليمان سكرتير عام المحافظة.

وتأتي اللجنة تنفيذًا لقرار السكرتير العام رقم (766) لسنة 2025، برئاسة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وعضوية جهاز شئون البيئة فرع البحر الأحمر، ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة، وإدارة الإيرادات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وحي جنوب الغردقة.

وشملت أعمال اللجنة التفتيش على عدد من القرى السياحية بسهل حشيش، للتأكد من الالتزام بأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020، واللائحة التنفيذية رقم (722) لسنة 2022، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1114) لسنة 2024 بشأن تحصيل رسوم النظافة، فضلًا عن مراجعة الاشتراطات البيئية الخاصة بغرف تجميع المخلفات البلدية والخطرة، ونظام تتبع المخلفات الخطرة من أماكن تولدها حتى التخلص الآمن منها.

وأسفر المرور عن رصد عدد من الملاحظات الفنية ببعض القرى، حيث تم منحها مهلة خمسة عشر يومًا لتلافي الملاحظات، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.