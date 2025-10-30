قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل آليات تنفيذ مشروع الروشتة الرقمية .. هيئة الدواء توضح
حسب التوقيت الشتوي.. المواعيد الرسمية لعمل مترو الأنفاق 2025 والقطار الكهربائي الخفيف
وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري ترامب ووكيل سكرتير الأمم المتحدة الوضع في السودان
أول تعليق لبناني بشأن العدوان الإسرائيلي على قرية بليدا
وزير الخارجية يشدد على رفض مصر أي مخططات لتقسيم السودان
محافظ أسيوط: الاحتفال بنصر أكتوبر يعد تجسيدا لمعنى الانتماء الحقيقي
صرح عالمي على أرض المنوفية.. مستشفى الباجور التخصصي قلب الدلتا النابض بالشفاء
السلطات الفرنسية تعتقل مشتبها به ثالثا في قضية السطو على متحف اللوفر في باريس
أستاذ بـ«فنون جميلة حلوان»: مصر ثاني دولة في العالم أنتجت الرسوم المتحركة|فيديو
المدعى العام في باريس يعلن اعتقال 5 حالات جديدة على خلفية سرقة متحف اللوفر
شي جين بينج: اتفقت مع الرئيس ترامب على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة
الصحة: نظام رقمي متكامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«بيطري البحر الأحمر» تواصل أعمال التقصي والإرشاد ضمن حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر تنفيذ أنشطة التقصي والإرشاد البيطري بالتزامن مع انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية SAT1.

وخلال شهر أكتوبر، قام أطباء قسم الإبيديميولوجي (الأوبئة) بجميع الوحدات البيطرية بالمحافظة بتنفيذ خطة العمل التي أعدتها الدكتورة رشا صلاح مديرية المديرية، والتي تهدف إلى متابعة الحالة الوبائية للمواشي وضمان نجاح أعمال الحملة على أكمل وجه، في إطار التعاون والتنسيق بين مختلف أقسام المديرية.

وشملت أعمال التقصي تنفيذ:

7 لجان تقصي بمدينة الغردقة

5 لجان بمدينة شلاتين

4 لجان بمدينة سفاجا

4 لجان بمدينة مرسى علم

4 لجان بمدينة القصير

كما تم عقد 48 ندوة إرشادية بمختلف مدن المحافظة خلال الشهر ذاته، بهدف توعية المواطنين والمربين بأهمية التحصين ودوره في الوقاية من الأمراض الوبائية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر أن أعمال التقصي والإرشاد البيطري مستمرة بجميع مدن المحافظة تزامنًا مع تنفيذ الحملة القومية، وذلك لضمان تحقيق أقصى معدلات النجاح في حماية الثروة الحيوانية وصون صحة المواطنين.

البحر الاحمر اخبار البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الأحمر الإرشاد البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

سلطانة الأفراح رحمة محسن .. من عربة قهوة إلى تريند مصر

الفنانة رحمة محسن

زواج رسمي وطلاق سريع.. ماذا حدث لـ رحمة محسن خلال 24 ساعة؟

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أحمد حسام ميدو

المحكمة الاقتصادية بعد حبس أحمد حسام ميدو: تجاوز حدود النقد الرياضي وشهّر بالمجني عليه

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

شوبير

عمري ما قطعت رزق حد.. شوبير يعلن بالدموع رحيله عن قناة الأهلي

ترشيحاتنا

مصطفى فهمي

اليوم.. ذكرى مرور عام على وفاة الفنان مصطفى فهمي عن عمر 77 عامًا

ورد وشوكولاتة

اليوم.. طرح أولى حلقات مسلسل "ورد وشوكولاتة"

الفنانة لقاء سويدان

لقاء سويدان قبل افتتاح المتحف المصري الكبير: نحن أبناء النيل

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فستان قصير.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد