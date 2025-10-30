«بيطري البحر الأحمر» تواصل أعمال التقصي والإرشاد ضمن حملة التحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر تنفيذ أنشطة التقصي والإرشاد البيطري بالتزامن مع انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية SAT1.

وخلال شهر أكتوبر، قام أطباء قسم الإبيديميولوجي (الأوبئة) بجميع الوحدات البيطرية بالمحافظة بتنفيذ خطة العمل التي أعدتها الدكتورة رشا صلاح مديرية المديرية، والتي تهدف إلى متابعة الحالة الوبائية للمواشي وضمان نجاح أعمال الحملة على أكمل وجه، في إطار التعاون والتنسيق بين مختلف أقسام المديرية.

وشملت أعمال التقصي تنفيذ:

7 لجان تقصي بمدينة الغردقة

5 لجان بمدينة شلاتين

4 لجان بمدينة سفاجا

4 لجان بمدينة مرسى علم

4 لجان بمدينة القصير

كما تم عقد 48 ندوة إرشادية بمختلف مدن المحافظة خلال الشهر ذاته، بهدف توعية المواطنين والمربين بأهمية التحصين ودوره في الوقاية من الأمراض الوبائية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر أن أعمال التقصي والإرشاد البيطري مستمرة بجميع مدن المحافظة تزامنًا مع تنفيذ الحملة القومية، وذلك لضمان تحقيق أقصى معدلات النجاح في حماية الثروة الحيوانية وصون صحة المواطنين.