أماكن عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد عبر صفحتها الرسمية عن أماكن عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير وذلك بالميادين الرئيسيه بمراكز المحافظة الخمس وذلك يوم السبت الاول من شهر نوفمبر .

ففي مركز الخارجة سيتم عرض الاحتفالية بشاشات عرض ميدان ٣٠ يونيو بجوار مديرية الأمن وشاشات عرض ميدان الطحان شمال مدينة الخارجة وشاشة أرض المعارض بحي الأمل.

اما مركز الداخلة سيتم عرض الاحتفالية بشاشات عرض ابيدوس بمدينة موط

ومركز الفرافرة بشاشات عرض ميدان الشهيد عمر عامر .

ومركز بلاط بشاشات عرض ميدان البرنس بمدينة بلاط

ومركز باريس بشاشات عرض ميدان المثلث فضلا عن عرض الاحتفالية بمراكز الشباب وقصور الثقافة.

ويُعد المتحف المصري الكبير مشروعًا ضخمًا بدأ قبل أكثر من 20 عامًا، ليصبح اليوم الأكبر في العالم من نوعه، إذ يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بينها المجموعة الكاملة لفرعون الذهب توت عنخ آمون.



ويقع المتحف على بعد خطوات من أهرامات الجيزة ليشكل بوابة حضارية تجمع بين الماضى الفرعونى والمستقبل الحديث، مما يعزز مكانة مصر كأحد أهم المقاصد الثقافية والسياحية فى العالم.