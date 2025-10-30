رئيس الوزراء يستقبل نظيره الكويتي لبدء جلسة المباحثات المشتركة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة ببدء جلسة مباحثات مشتركة بين البلدين.

وسيتم مناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم بحث سبل دعم وتعزيز أطر التعاون الثنائي في العديد من المجالات والقطاعات.

وكانت قد أُقيمت أمس مراسم استقبال رسمية لشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويت والوفد المرافق له، وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلاميْن الوطنيين لجمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة، أعقبه استعراض حرس الشرف، وذلك بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير/ غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر.