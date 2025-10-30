قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا يشارك في مؤتمر «تكامل العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية»

محافظ المنيا خلال المؤتمر
محافظ المنيا خلال المؤتمر
ايمن رياض

شارك اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، في فعاليات مؤتمر «تكامل العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية»، الذي نظمته النقابة الفرعية للعلاج الطبيعي بالمنيا، بالتعاون والشراكة مع كلية العلاج الطبيعي بجامعة دراية، وذلك في إطار دعم المحافظة للجهود الأكاديمية والطبية الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس جامعة دراية، والدكتور خالد عياد عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة دراية ورئيس المؤتمر، والدكتور مصطفى عبدالباقي نقيب العلاج الطبيعي بالمنيا، والدكتور محمود ياسين وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور هشام عبد المنعم منسق المؤتمر، إلى جانب نخبة من الأساتذة والأطباء والمتخصصين في مجالات العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية وطلبة الكلية .

وأكد اللواء كدوانى خلال كلمته أن محافظة المنيا تولي القطاع الصحي اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد ركائز التنمية البشرية، مشيدًا بالدور المهم الذي يلعبه العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية في تحسين جودة حياة المرضى ودعم منظومة الرعاية الصحية الشاملة، ومؤكدًا أن التكامل بين التخصصين يمثل نموذجًا متطورًا في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة.

وأشار المحافظ إلى أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية يسهم في تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات الطبية والعلاجية، ويدعم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب الدكتور خالد عياد عن سعادته بتنظيم المؤتمر في محافظة المنيا، مؤكدًا أن الهدف منه هو تسليط الضوء على أهمية التكامل بين التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي في الوقاية والعلاج، وتعزيز أسس التعاون بين الجهات الأكاديمية والمهنية لتطوير الأداء في هذا المجال الحيوي.

