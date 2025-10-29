قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: انخفاض شهري يتجاوز 12 ألف مولود في يناير وفبراير 2025
كجوك:عملات تذكارية غير متداولة من خام الذهب والفضة توثق معالم المتحف المصري الكبير
لمشاركته في حرب غزة.. منع جندي إسرائيلي من دخول بلد أوروبي
السجن 3 سنوات لـ طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
النيابة تكشف لغز جريمة الهرم المروعة.. السم أنهى حياة أم وثلاثة أطفال
تراجع 120 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في آخر تحديث
خلافات على أذان الفجر.. تفاصيل اعتداء شاب على مؤذن مسجد بالمحلة| فيديو
البابا لاون الرابع عشر يوجه كلمة إلى رؤساء وممثلي الأديان حول العالم
دور الأسرة والمجتمع في الوقاية من المخدرات يتصدر مؤتمر إطلاق تنفيذ الخطة العربية للوقاية
المنظمة الدولية للهجرة بالسودان: نزوح 33 ألف شخص من الفاشر خلال 72 ساعة
بوتين يقدم الدعم الكامل لتطوير غواصة نووية لنقل الغاز الطبيعي المسال
ترامب: الاجتماع مع الرئيس الصيني غدا سيسير بشكل جيد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضبط 249 مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا

ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، على تواصل مديرية التموين بالمحافظة حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالسلع التموينية والأساسية، حفاظًا على حقوق وصحة المواطنين.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين ، أن الحملات التي نفذتها المديرية خلال الفترة الأخيرة أسفرت عن تحرير 249 مخالفة تموينية بمختلف مراكز المحافظة، وفي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 201 مخالفة ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى مخالفات الغلق بدون عذر مسبق، وعدم وجود ميزان بالمخبز، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، إلى جانب مخالفات تتعلق بنظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش داخل المخبز.

كما قام وكيل الوزارة بجولة تفقدية بأحد مطاحن الدقيق لمتابعة سير العمل والتأكد من الالتزام بإنتاج دقيق مطابق للمواصفات القياسية، حيث تم إجراء جسن للأوزان وسحب عينات من الدقيق لتحليلها والتأكد من سلامتها وجودتها.

وفي سياق متصل، أسفرت الحملات على الأسواق عن تحرير 46 محضرًا شملت مخالفات بيع سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط كميات من الدقيق الأبيض الحر، والسوبر فوسفات، وزيوت السيارات، وزيت الطعام، وبعض السجائر والعصائر، كما تم ضبط منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي من بينها كميات من اللبن والجبن واللحوم والمشروبات الغازية، إلى جانب تحرير محاضر لبيع سلع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم حمل شهادات صحية للعاملين، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال السلع المدعمة، تم تحرير محضرين وضبط أسطوانتي بوتاجاز منزليتين تستخدمان في غير الغرض المخصص لهما، بالإضافة إلى ضبط شيكارة دقيق بلدي مدعم بهدف الاتجار بها.

المنيا محافظ حملات تموين

