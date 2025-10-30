قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«حزب الله»: عدوان الاحتلال على لبنان يتم بشراكة وتواطؤ أمريكي
الغندور يطرح سؤالا لجماهير الزمالك ويعد الفائز بجائزة
شاهد | تطوير منطقة أهرامات الجيزة
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
محافظات

​طلاب المدرسة اليابانية بطور سيناء يصنعون أوراق البردي احتفالاً بالمتحف الكبير

صنع أوراق البردي برسومات فرعونية
صنع أوراق البردي برسومات فرعونية
ايمن محمد

​نفذ طلاب المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء تجربة تعليمية و إبداعية ناجحة تمثلت في صناعة أوراق البردي بأيديهم، وزينوها برسومات فرعونية أصيلة، وذلك احتفالاً بقرب افتتاح المتحف المصري الكبير الذي ينتظره العالم السبت القادم.

وذلك بناء علي توجيهات  عادل عتلم مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء  بضرورة الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير. 

​جاءت هذه التجربة العلمية المتميزة لطلاب الصف الخامس الابتدائي ضمن حصص مادة العلوم، حيث استخدموا أوراق الشجر الخضراء كبديل لنبات البردي الأصلي.

​وفي هذا السياق، أوضحت  ياسمين خاطر، معلمة مادة العلوم بالمدرسة، أن خطوات التجربة بدأت بغلي الأوراق، ثم طحنها وتصفيتها وتشكيلها على هيئة أوراق البردي القديمة. 

وأشارت خاطر إلى أن الطلاب قاموا بعد ذلك بتصميم رسومات فرعونية جميلة تعكس روح الحضارة المصرية العريقة.

​وقد جرت هذه التجربة في أجواء مليئة بالإبداع وروح البحث العلمي تحت  الدكتور محمد المدبولي، مدير المدرسة. 

لتؤكد هذه المبادرة للطلاب  أن بالعلم والمعرفة يمكن تصنع جمالا  حين يُقدَّم بروح الاكتشاف والتجربة، بالإضافة إلى كونه مصدر فخر وفرح بقرب افتتاح الصرح العظيم، المتحف المصري الكبير.

جنوب سيناء المتحف المصري الكبير البردي

