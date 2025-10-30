قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

رئيس سياحة النواب: 1 نوفمبر سيكون شاهدًا على ولادة أعظم متحف في العالم لحضارة واحدة

النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
النائبة نورا علي ، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب
معتز الخصوصي

قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا تاريخيًا فارقًا في مسيرة الحضارة المصرية الحديثة، ورسالة واضحة بأن مصر رغم كل التحديات تواصل بناء المستقبل بثقة.

وأضافت علي، خلال حوارها لـ"صدى البلد"، أنه ليس مجرد متحف، بل مشروع وطني حضاري ضخم يليق بتاريخ مصر وحقوقها الثقافية في قيادة العالم في مجال الآثار والسياحة التراثية.

وأكدت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب أن يوم 1 نوفمبر سيكون شاهدًا على ولادة أعظم متحف في العالم لحضارة واحدة، وبمنظومة عرض متحفي حديثة تفرض احترامها عالميًا.

وأصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة وحتى الانتهاء من فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير لمتابعة الموقف الميداني والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان انتظام سير العمل خلال الحدث العالمي.

وجاءت غرفة العمليات المركزية برئاسة المحافظ، وتضم في عضويتها ممثلين عن جميع القطاعات والمرافق الحيوية، وتشمل: مياه الشرب والصرف الصحي، والإدارة العامة للمرور، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، وهيئة النظافة والتجميل، ومرفق الإسعاف، والشؤون الصحية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي بلاغات أو أعطال طارئة على مدار الساعة.

وشدّد المحافظ على بذل أقصى الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات لضمان انتظام سير العمل بالكفاءة المطلوبة، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع الموقف الميداني لحظة بلحظة لضمان نجاح فعاليات الافتتاح بالشكل الذي يليق باسم مصر ومكانة محافظة الجيزة أمام ضيوفها من مختلف دول العالم.

ووجّه المحافظ بإيقاف منح الإجازات للعاملين بقطاعات النظافة والإشغالات والإنارة والمرافق والمتابعة الميدانية وغرف العمليات بالأحياء والمراكز والمدن حتى انتهاء فعاليات الافتتاح، مع تكثيف الجهود الميدانية للحفاظ على مستوى النظافة والانضباط والتجميل بالشوارع والميادين والمحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدًا أن محافظة الجيزة تعمل بكامل أجهزتها على رفع كفاءة الشوارع والمحاور والميادين وتحسين الصورة البصرية بمحيط المتحف المصري الكبير، مشددًا على أن جميع الأعمال تسير وفق خطة زمنية محددة لظهور المحافظة في أبهى صورة حضارية تعكس جهود الدولة واستعداداتها لاستقبال هذا الحدث العالمي الفريد.

