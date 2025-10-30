لهواتف أندرويد الرائدة.. كوالكوم تكشف عن معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5

كشفت شركة كوالكوم مؤخرًا عن معالجها الرائد Snapdragon 8 Elite Gen 5 ، والذي يُشغّل العديد من الهواتف الذكية الفاخرة الجديدة. ويبدو أن الشركة تستعد الآن لإطلاق معالج Snapdragon 8 Gen 5 ، الجيل الجديد من معالجاتها في فئة الهواتف الفاخرة. وقبل إطلاقه رسميًا، نشر موقع Digital Chat Station.



وفقًا للتسريبات، يعتمد معالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس على عملية N3P المتقدمة من شركة TSMC، ويتميز ببنية معالج Oryon المُخصصة من كوالكوم. يتضمن التكوين نواتين فائقتين بتردد 3.8 جيجاهرتز وستة أنوية أداء بتردد 3.32 جيجاهرتز، مما يوفر توازنًا قويًا بين السرعة والكفاءة.

بالنسبة للرسومات، فهو يتميز بمعالج الرسوميات Adreno 840، الذي يعتمد على نفس IP مثل معالج الرسوميات Snapdragon 8 Elite ولكن مع أداء مخفض قليلاً وتردد 1.2 جيجاهرتز.

أفادت التقارير أن الشريحة حققت أكثر من 3.3 مليون نقطة على AnTuTu وسجلت حوالي 3000 (أحادية النواة) و10000 (متعددة النواة) على Geekbench 6. وفي اختبار معايير Aztec 1440p، تمكنت من تحقيق ما يقرب من 100 إطار في الثانية، مما يسلط الضوء على القوة الرسومية الرائعة للألعاب المتطورة.



ميزات معالج Snapdragon 8 Elite

من حيث الأداء، يُقال إن أداء وحدة المعالجة المركزية يُضاهي أداء Snapdragon 8 Elite ، بينما أداء وحدة معالجة الرسومات أقل قليلاً. ومع ذلك، من المتوقع أن تُحسّن عملية تصنيع N3P من إدارة الحرارة وكفاءة الطاقة، مما يُشير إلى أن Snapdragon 8 Gen 5 سيُقدم أداءً أكثر سلاسة واستقرارًا أفضل على الرغم من تصميمه الأصغر حجمًا.

وتشير التقارير إلى أن هواتف OnePlus Ace 6 Turbo، و Vivo S50 Pro Mini ، و Honor GT 2 ، والتي من المتوقع ظهورها لأول مرة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر، ستكون أول الهواتف التي تحتوي على هذه الميزة.