قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيستون ماييلي في الهجوم | تشكيل بيراميدز أمام التأمين الإثيوبي
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
ناشيونال جيوجرافيك: مع افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصر تتوقع استقبال 30 مليون سائح بحلول 2028
قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير
أخبار السيارات | كيا تيلورايد هايبرد 2027 تظهر لأول مرة .. مواصفات هيونداي فينيو وسكودا سوبيرب 2026
لعب العيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء في القليوبية
دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور
قبل مواجهة الزمالك والبنك الأهلي.. ترتيب جدول الدوري المصري
بالأسماء| قرار وزير الرياضة بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الإسماعيلي
ثمانية نجوم يتنافسون على جائزة هدف أكتوبر بالدوري الإنجليزي.. وصلاح حاضر
الجيش الإسرائيلي والشاباك: الصليب الأحمر في طريقه لتسلم نعوش محتجزين في غزة
التوقيت الشتوي .. بيان عاجل من مصر للطيران بشأن تغيير مواعيد الرحلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لهواتف أندرويد الرائدة.. كوالكوم تكشف عن معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5

معالج سنابدراجون 8
معالج سنابدراجون 8
لمياء الياسين

كشفت شركة كوالكوم مؤخرًا عن معالجها الرائد Snapdragon 8 Elite Gen 5 ، والذي يُشغّل العديد من الهواتف الذكية الفاخرة الجديدة. ويبدو أن الشركة تستعد الآن لإطلاق معالج Snapdragon 8 Gen 5 ، الجيل الجديد من معالجاتها في فئة الهواتف الفاخرة. وقبل إطلاقه رسميًا، نشر موقع Digital Chat Station.


وفقًا للتسريبات، يعتمد معالج سنابدراجون 8 من الجيل الخامس على عملية N3P المتقدمة من شركة TSMC، ويتميز ببنية معالج Oryon المُخصصة من كوالكوم. يتضمن التكوين نواتين فائقتين بتردد 3.8 جيجاهرتز وستة أنوية أداء بتردد 3.32 جيجاهرتز، مما يوفر توازنًا قويًا بين السرعة والكفاءة.

شاشة LG UltraGear 27GX704A

بالنسبة للرسومات، فهو يتميز بمعالج الرسوميات Adreno 840، الذي يعتمد على نفس IP مثل معالج الرسوميات Snapdragon 8 Elite ولكن مع أداء مخفض قليلاً وتردد 1.2 جيجاهرتز.
 أفادت التقارير أن الشريحة حققت أكثر من 3.3 مليون نقطة على AnTuTu وسجلت حوالي 3000 (أحادية النواة) و10000 (متعددة النواة) على Geekbench 6. وفي اختبار معايير Aztec 1440p، تمكنت من تحقيق ما يقرب من 100 إطار في الثانية، مما يسلط الضوء على القوة الرسومية الرائعة للألعاب المتطورة.

ميزات معالج Snapdragon 8 Elite

من حيث الأداء، يُقال إن أداء وحدة المعالجة المركزية يُضاهي أداء Snapdragon 8 Elite ، بينما أداء وحدة معالجة الرسومات أقل قليلاً. ومع ذلك، من المتوقع أن تُحسّن عملية تصنيع N3P من إدارة الحرارة وكفاءة الطاقة، مما يُشير إلى أن Snapdragon 8 Gen 5 سيُقدم أداءً أكثر سلاسة واستقرارًا أفضل على الرغم من تصميمه الأصغر حجمًا.

وتشير التقارير إلى أن هواتف OnePlus Ace 6 Turbo، و Vivo S50 Pro Mini ، و Honor GT 2 ، والتي من المتوقع ظهورها لأول مرة في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر، ستكون أول الهواتف التي تحتوي على هذه الميزة.

شركة كوالكوم الهواتف الذكية معالج سنابدراجون 8 معالج الرسوميات هواتف OnePlus Ace 6 Turbo

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

ارشيفية

مصرع طالب في اصطدام موتوسيكل بالرصيف على طريق ميت غمر - الزقازيق

المتهمين

مالك مطعم ومقاول.. القبض على طرفى مشاجرة بدمياط

محكمة

قرار بشأن سائق تاكسي تحرش بفتاة في دمياط

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فيديو

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد