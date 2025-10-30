قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التاريخ يعيد نفسه| مشهد محمد الدرة يتكرر في السودان.. حقيقة صورة أم احتضنت طفلها قبل قتله بالفاشر
اقتحام مطار العاصمة دار السلام.. احتجاجات غاضبة بعد انتخابات مثيرة للجدل تهزّ استقرار تنزانيا| صور
كشف لغز الفراغ الغامض في هرم منكاورع.. ماذا وجد العلماء؟
ملكة الدنمارك تشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
وصول النائب محمد أبو العينين للمشاركة في المؤتمر الجماهيري للقائمة الوطنية بالجيزة
إسرائيل تعلن تسلم جثتي رهينتين إسرائيليتين لدى حركة حماس
الساعة 11 مساء.. البنوك وشركات الاتصالات تطلق تنبيهًا عاجلًا للملايين
المتحف المصري الكبير.. من الاحتفال لأشهر القطع الأثرية
عبدالله السعيد أساسيا في تشكيل الزمالك ضد البنك الأهلي
الزمالك يستعد لتقديم شكوى ضد مجلة الأهلي
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير سيستعيد تكلفة إنشائه خلال عامين فقط
إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير عاجل لمستخدمي كاش.. تتجنب تحويل الأموال في هذا الوقت

شركات المحمول
شركات المحمول
شيماء عبد المنعم

انتشرت عدة تقارير تحذر من خطر خفي يهدد أمان المعاملات المالية الإلكترونية خلال فترة التغيير إلى التوقيت الشتوي، بعد أن وجه البنك المركزي المصري الشركات العاملة في مجال المدفوعات الرقمية إلى ضرورة تحديث أنظمتها لتتماشى مع التوقيت المحلي الجديد، بهدف تجنب أي مشاكل قد تؤثر على عمليات المصادقة أو التحقق من الهوية.

ومع تصاعد المخاوف، حذرت شركات مثل فودافون وأورانج واتصالات عملاءها من إجراء التحويلات المالية بين الساعة 11 مساء يوم الخميس وحتى الساعة 3 صباح الجمعة، بسبب التأثيرات المحتملة للفروق الزمنية أثناء تعديل الساعة، فما هو الخطر الذي قد يواجهه المستخدمون في هذه الفترة؟ ولماذا يجب على العملاء اتخاذ الحيطة لضمان حماية أموالهم؟.

شركات المحمول تطالب بتحديث الأنظمة لتفادي تعارض التوقيت الشتوي

أعلنت شركات المحمول عن توقف مؤقت لخدمة “كاش” في الفترة ما بين الساعة 11 مساء يوم الخميس وحتى الساعة 3 فجر يوم الجمعة، وذلك لتحديث الأنظمة وضبط التوقيت وفقا للتوقيت الشتوي. 

يأتي هذا التحذير حرصا على تجنب أي تعارض زمني قد يؤثر على عمليات التحويل والسحب خلال تغيير الساعة، ولضمان استقرار العمليات المالية وحماية البيانات.

في هذا السياق، يتوقع أن تشهد بعض العمليات المالية التي تعتمد على رموز التحقق الزمنية OTP بعض التأخيرات البسيطة، لذا، ينصح بتجنب إجراء المعاملات الحساسة خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعد تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي.

تحديث خوادم فودافون كاش لضمان استقرار العمليات

أعلنت شركة فودافون، صاحبة أكبر قاعدة عملاء في سوق المحافظ الإلكترونية، أن خدمات فودافون كاش ستتوقف مؤقتا خلال ساعات الليل لتحديث الخوادم وضبط التوقيت بما يتماشى مع التوقيت الشتوي. 

وأكدت الشركة أن جميع أرصدة العملاء والعمليات السابقة ستكون مؤمنة بالكامل، ولن يتم جدولة أي تحويلات تلقائية خلال فترة تغيير الساعة.

تحديثات أورانج كاش لضمان استمرارية الخدمة

من جهتها، أكدت شركة أورانج مصر على تنفيذ تحديث داخلي شامل لخدمة أورانج كاش، بهدف ضمان استمرار الخدمة بسلاسة بعد تطبيق التوقيت الشتوي. 

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تتأخر بعض التحويلات القادمة من محافظ أو بنوك خارجية نتيجة لفروق التوقيت في أنظمة التسوية. 

كما نصحت الشركة المستخدمين بتثبيت آخر إصدار من تطبيق "أورانج كاش" لتجنب أي مشكلات في استقبال الإشعارات أو التحويلات.

تحديثات من اتصالات كاش لتفادي التأثيرات الزمنية

في نفس السياق، أعلنت شركة اتصالات مصر عن توقف محفظتها الإلكترونية "e& money" يوم الخميس 30 أكتوبر من الساعة 11 مساء وحتى 3 صباح الجمعة، بسبب التحديثات اللازمة لمواءمة الأنظمة مع التوقيت الشتوي.

وأوضحت الشركة أنه قد يتم تأخير بعض المعاملات المالية مثل التحويلات المتتابعة أو السحب الفوري نتيجة لفروق التوقيت في الأنظمة، ودعت العملاء لتجنب إجراء المعاملات المالية خلال فترة تغيير الساعة.

أوضحت جميع الشركات أن التغيير في التوقيت الشتوي لن يؤثر على أمان الأموال أو سلامة المعاملات، وستعود خدمات المحافظ الإلكترونية للعمل بشكل طبيعي بعد الساعة 3 فجر الجمعة 31 أكتوبر، بمجرد استقرار الأنظمة وفقا للتوقيت الشتوي الجديد.

التوقيت الشتوي المحافظ الإلكترونية خدمات كاش تعديل الساعة فودافون كاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة الفسيح الذى وصل دخلها اليومي 120 ألف جنيه

أم مكة تواجه مصيرها.. حكاية بائعة فسيخ وصل دخلها اليومي إلى 120 ألف جنيه

ترشيحاتنا

الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة بناء على التقويم الميلادي وبيان كيفية ذلك؟

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أول من قال "أنا" في الكون كان إبليس.. وكل من سار على نهجه هلك

فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر

انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة «الإمام الطيب» للقرآن الكريم للطلاب الوافدين

بالصور

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

ماذا يحدث للجسم عند مضغ حبة من القرنفل يوميًا؟.. فوائد مذهلة وأضرار خفية

أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع
أبرز الفوائد الصحية لمضغ القرنفل يوميًا وكشف موقع

فيديو

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد