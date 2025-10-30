تحذير عاجل لمستخدمي كاش.. تتجنب تحويل الأموال في هذا الوقت

انتشرت عدة تقارير تحذر من خطر خفي يهدد أمان المعاملات المالية الإلكترونية خلال فترة التغيير إلى التوقيت الشتوي، بعد أن وجه البنك المركزي المصري الشركات العاملة في مجال المدفوعات الرقمية إلى ضرورة تحديث أنظمتها لتتماشى مع التوقيت المحلي الجديد، بهدف تجنب أي مشاكل قد تؤثر على عمليات المصادقة أو التحقق من الهوية.

ومع تصاعد المخاوف، حذرت شركات مثل فودافون وأورانج واتصالات عملاءها من إجراء التحويلات المالية بين الساعة 11 مساء يوم الخميس وحتى الساعة 3 صباح الجمعة، بسبب التأثيرات المحتملة للفروق الزمنية أثناء تعديل الساعة، فما هو الخطر الذي قد يواجهه المستخدمون في هذه الفترة؟ ولماذا يجب على العملاء اتخاذ الحيطة لضمان حماية أموالهم؟.

شركات المحمول تطالب بتحديث الأنظمة لتفادي تعارض التوقيت الشتوي

أعلنت شركات المحمول عن توقف مؤقت لخدمة “كاش” في الفترة ما بين الساعة 11 مساء يوم الخميس وحتى الساعة 3 فجر يوم الجمعة، وذلك لتحديث الأنظمة وضبط التوقيت وفقا للتوقيت الشتوي.

يأتي هذا التحذير حرصا على تجنب أي تعارض زمني قد يؤثر على عمليات التحويل والسحب خلال تغيير الساعة، ولضمان استقرار العمليات المالية وحماية البيانات.

في هذا السياق، يتوقع أن تشهد بعض العمليات المالية التي تعتمد على رموز التحقق الزمنية OTP بعض التأخيرات البسيطة، لذا، ينصح بتجنب إجراء المعاملات الحساسة خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، بعد تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي.

تحديث خوادم فودافون كاش لضمان استقرار العمليات

أعلنت شركة فودافون، صاحبة أكبر قاعدة عملاء في سوق المحافظ الإلكترونية، أن خدمات فودافون كاش ستتوقف مؤقتا خلال ساعات الليل لتحديث الخوادم وضبط التوقيت بما يتماشى مع التوقيت الشتوي.

وأكدت الشركة أن جميع أرصدة العملاء والعمليات السابقة ستكون مؤمنة بالكامل، ولن يتم جدولة أي تحويلات تلقائية خلال فترة تغيير الساعة.

تحديثات أورانج كاش لضمان استمرارية الخدمة

من جهتها، أكدت شركة أورانج مصر على تنفيذ تحديث داخلي شامل لخدمة أورانج كاش، بهدف ضمان استمرار الخدمة بسلاسة بعد تطبيق التوقيت الشتوي.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تتأخر بعض التحويلات القادمة من محافظ أو بنوك خارجية نتيجة لفروق التوقيت في أنظمة التسوية.

كما نصحت الشركة المستخدمين بتثبيت آخر إصدار من تطبيق "أورانج كاش" لتجنب أي مشكلات في استقبال الإشعارات أو التحويلات.

تحديثات من اتصالات كاش لتفادي التأثيرات الزمنية

في نفس السياق، أعلنت شركة اتصالات مصر عن توقف محفظتها الإلكترونية "e& money" يوم الخميس 30 أكتوبر من الساعة 11 مساء وحتى 3 صباح الجمعة، بسبب التحديثات اللازمة لمواءمة الأنظمة مع التوقيت الشتوي.

وأوضحت الشركة أنه قد يتم تأخير بعض المعاملات المالية مثل التحويلات المتتابعة أو السحب الفوري نتيجة لفروق التوقيت في الأنظمة، ودعت العملاء لتجنب إجراء المعاملات المالية خلال فترة تغيير الساعة.

أوضحت جميع الشركات أن التغيير في التوقيت الشتوي لن يؤثر على أمان الأموال أو سلامة المعاملات، وستعود خدمات المحافظ الإلكترونية للعمل بشكل طبيعي بعد الساعة 3 فجر الجمعة 31 أكتوبر، بمجرد استقرار الأنظمة وفقا للتوقيت الشتوي الجديد.