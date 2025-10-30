منتخب التايكوندو يحقق المركز الخامس في الترتيب العام لبطولة العالم بالصين



في إنجاز تاريخي منذ تأسيس اتحاد التايكوندو عام 1978 وعلى مدار مشاركات المنتخب في كافة بطولات العالم المختلفة والتى بدأت عام 1982 حقق منتخب التايكوندو إنجازا كبيرا بحصوله على المركز الخامس في الترتيب العام للبطولة من أصل 198 دولة شاركت بالبطولة ويمثلهم 995 لاعب ولاعبه

حيث نجح المنتخب من تحقيق نتائج متميزة ابرزها فوز سيف عيسي من تحقيق ذهبية وزن تحت 87 كجم وهو في حد ذاته انجاز نظرا لانه لم يتحقق منذ 28 عام ثم استطاعت جنى خطاب صاحبة الـ ١٩ من تحقيق برونزية بطولة العالم في وزن تحت 53 كجم بالاضافة الى تحقيق آيه شحاته المركز الخامس في البطولة في وزن تحت 67 كجم

وتشارك مصر فى البطولة ببعثة مكونة من المهندس محمد عجيزة عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد رئيسا للبعثة وتضم البعثة ١٠ لاعبين وهم معتز عاصم بوزن تحت ٥٤ك و محمد أسامة بوزن تحت ٥٨ك و أحمد هشام بوزن تحت ٦٣ك و رامى عيسى بوزن تحت ٧٤ك و أحمد راوى بوزن تحت ٨٠ك و سيف عيسى بوزن تحت ٨٧ك و عبدالله عصام بوزن فوق ٨٧ك و چنى خطاب بوزن تحت ٥٣ك وآية شحاتة بوزن تحت ٦٧ك و ملك سامى بوزن تحت ٧٣كالى جانب جهاز فنى وطبي مكون من المدير الفنى للمنتخب الاسباني روسيندو الونسو والمدرب العام الكابتن اسامة سيد والمدربة التركية جولشا تابيا والكابتن محمود عبدالجواد والكابتن احمد چونجا والدكتور قدرى المر اخصائى العلاج الطبيعى