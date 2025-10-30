الشباب والرياضة تتبع نصف نهائي شمال سيناء بين الجناين و6 أكتوبر رمانة في دوري مراكز الشباب

تتابع اللجنة المنظمة للدوري المباراة المقامة بين مركزي شباب الجناين و٦ أكتوبر رمانة بمحافظة شمال سيناء، والتي تُقام على ملعب مركز شباب المساعيد، والتي انتهت بفوز الجناين علي ٦ أكتوبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار فعاليات الدور نصف النهائي من النسخة الحادية عشرة لدوري مراكز الشباب لكرة القدم "توتال إنرچيز"،

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، أن متابعة اللجنة المنظمة لمنافسات نصف النهائي تأتي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمتابعة جميع مراحل البطولة ميدانيًا لضمان الالتزام باللوائح والتنظيم المتميز للمباريات في مختلف المحافظات.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن دوري مراكز الشباب بات أحد أهم المنصات الرياضية لاكتشاف المواهب في كرة القدم داخل المحافظات، ويُسهم في دعم مبدأ ممارسة الرياضة للجميع ودمج الشباب في أنشطة تنافسية منظمة داخل مراكزهم.

وتتواصل منافسات الدور نصف النهائي في مختلف المحافظات لتحديد ممثليها في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وسط متابعة ميدانية من فرق العمل بالإدارة المركزية لمراكز الشباب.