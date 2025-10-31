نجوم الفن في حفل زفاف هادي الباجوري.. صور

تصدر المخرج هادي الباجوري تريند محركات البحث على جوجل ، بعد حفل زفافه أمس الذي شهد حضور مجموعة من أشهر النجوم في الوسط الفني.

حضر الحفل كل من ياسمين عبد العزيز و النجم كريم فهمي، بالإضافة إلى المنتج محمد السبكي، والمخرج طارق العريان، والسيناريست عمرو سلامة، وغيرهم من الشخصيات البارزة في الوسط الفني.

وتميز الحفل بالأجواء الراقية والاحتفالية، حيث التقطت العديد من الصور والفيديوهات التي تجمع النجوم مع المخرج هادي الباجوري، الذي يُعتبر من أبرز المخرجين في السينما المصرية الحديثة. كان حفل الزفاف محط أنظار الجميع، ليس فقط بسبب الحضور المميز، ولكن أيضاً بسبب اللحظات الطريفة والمميزة التي نشرتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن هادي الباجوري يُعتبر من المخرجين الذين قدموا مجموعة من الأعمال السينمائية الناجحة التي لاقت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، مما يجعل زفافه حدثاً ينتظره محبو الفن والمشاهدين على حد سواء.