5 فوائد أقل شهرة لاستهلاك قشر الرمان.. تعرف عليها

ماذا يحدث عندما تستهلك قشر الرمان؟ من خفض ضغط الدم إلى خفض مستويات السكر في الدم، يعرف الرمان بفوائده الصحية العديدة. ولكن هل تعلم أن القشور مغذية بنفس القدر وقوة من العناصر الغذائية أيضا؟ وفقا لدراسة، يعد القشر مصدرا غنيا للمركبات النشطة بيولوجيا ذات التأثيرات الدوائية المتنوعة. إنه خزان غني بمضادات الأكسدة والبوليفينول والألياف الغذائية والفيتامينات، والتي تساهم في نشاطه الحيوي الرائع.

أظهرت الدراسات الخصائص المضادة للالتهابات وحماية القلب والتئام الجروح والمضادة للسرطان والمضادة للميكروبات لقشر الرمان بسبب وجود المواد الكيميائية النباتية، مثل حمض الغاليك وحمض الإيلاجيك والبونيكالجين.

فوائد قشر الرمان

غني بمضادات الأكسدة

تحتوي على مضادات الأكسدة أكثر من الفاكهة، بما في ذلك البوليفينول والفلافونويدات والعفص، والتي تساعد على مكافحة الجذور الحرة، وتقليل الإجهاد التأكسدي، وإبطاء الشيخوخة. وفقا لدراسة، فإن القشرة غنية بمركبات البوليفينول مثل التانينات وحمض الغاليك وحمض الإيلاجيك، وخاصة punicalagin، وهو مسؤول إلى حد كبير عن نشاطه القوي المضاد للأكسدة. يذكر أيضا في الدراسة أن أصناف الرمان المختلفة تظهر تباينا، ولكن القشرة تحتوي عموما على أعلى إجمالي الفينولات والفلافونويدات مقارنة بالعصير أو اللب.

جيد لصحة الأمعاء

يحتوي التقشير على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، والتي تساعد على علاج الإسهال والقرحة، وتقليل الالتهاب المعوي، وتعزز أيضا النباتات المعوية الصحية. وفقا لدراسة، ثبت أن البوليفينول قشر الرمان (PPPs) يعدل الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء عن طريق زيادة البكتيريا المفيدة مثل البيفيدوباكتريا ورومينوكوكاسي، والتي ترتبط بتحسين صحة الأمعاء.

تقوية المناعة إنها غنية بفيتامين ج والمركبات النباتية التي تعزز جهاز المناعة وتحمي من الالتهابات الموسمية ونزلات البرد والسعال. يقال إن البوليفينول في قشر الرمان، مثل البونيكالاجين وحمض الإيلاجيك، يظهر نشاطا قويا مضادا للأكسدة يقلل من الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي في الخلل المناعي.

جيد لصحة الفم

كما أنها تساعد في مكافحة بكتيريا الفم والالتهابات، مما يجعلها فعالة ضد رائحة الفم الكريهة ونزيف اللثة وقرحة الفم. يقال في الدراسات أن مستخلص قشر الرمان (PPE) يحتوي على مركبات فينولية مثل حمض الإيلاجيك و punicalagin، والتي تمنع نمو البكتيريا الفموية الضارة والتي تمنع نمو البكتيريا الفموية الضارة بما في ذلك المكورات العنقودية الذهبية و Propionibacterium acnes و Listeria monocytogenes وغيرها من المتورطة في لوحة الأسنان والالتهابات. يذكر أيضا أن هذا التأثير المضاد للبكتيريا يساعد على تقليل تراكم البلاك وقد يمنع تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

جيد للبشرة

تساعد الطبيعة المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا للقشور في علاج حب الشباب والبثور، وتهدئة الطفح الجلدي وتفتيح البشرة الباهتة أيضا، عند استخدامها كقناع للوجه. يقال إن القشرة غنية في punicalagin بشكل كبير، مما يساعد على تقليل شدة تجاعيد الوجه ويحسن وظيفة حاجز الجلد.



المصدر: timesofindia