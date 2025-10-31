يستخدمان تطبيق إلكتروني .. القبض على فتاتين يمارسن الرذيلة بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالى بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدتين بإستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظة الإسكندرية ، وبحوزتهن (2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى) ، وبمواجهتهن إعترفن بنشاطهن الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.