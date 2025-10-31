انخفاض صافي أرباح كيا بنسبة 37.3% في الربع الثالث بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

أعلنت شركة "كيا"، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات اليوم الجمعة، أن صافي أرباحها في الربع الثالث من هذا العام انخفض بمقدار 37.3% عن نفس الفترة من العام الماضي بسبب الرسوم الجمركية الجديدة الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل.



وقالت كيا - في ملف تنظيمي - إن صافي الربح في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر تراجع إلى 1.42 تريليون وون (996.6 مليون دولار) من 2.27 تريليون وون في نفس الفترة من العام السابق. وفق وكالة الأنباء كوريا الجنوبية "يونهاب".



وأفاد بأن النتيجة الصافية تأثرت بالرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات المستوردة، وارتفاع الحواجز العالمية، وزيادة قيمة الديون المقومة بالدولار عند تحويلها إلى الوون، العملة الكورية.



وارتفع الدولار الأمريكي إلى 1,402.20 وون في نهاية سبتمبر من العام مقارنة مع 1,319.60 وون في العام السابق، وفقا لبيانات صادرة من بنك كوريا المركزي.



وفي الربع الثالث، بلغت الرسوم الجمركية على السيارات الكورية 25%، وهو أعلى بكثير من نسبة 15% المعدلة المطبقة على السيارات من اليابان والاتحاد الأوروبي.. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق -يوم الأربعاء- على خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكورية إلى 15% خلال قمته مع الرئيس لي جيه ميونغ، حيث توصل الجانبان إلى اتفاق بشأن تفاصيل تعهد سيئول باستثمار 350 مليار دولار بموجب اتفاق رسوم أوسع نطاقا تم التوصل إليه في نهاية يوليو.



وانخفضت الأرباح التشغيلية لكيا بنسبة 49.2% إلى 1.46 تريليون وون في الربع الثالث مقارنة بـ 2.88 تريليون وون في العام السابق. وارتفعت المبيعات بنسبة 8.2% من 26.52 تريليون وون إلى 28.68 تريليون وون خلال نفس الفترة.



وقالت "كيا"، إنها تخطط في الربع الرابع لتوسيع نطاق الطرازات الهجينة التي تعمل بالبنزين في تشكيلتها العالمية، مع الحفاظ على مبادراتها المتعلقة بالسيارات الكهربائية على الرغم من تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية.



وتراجع صافي الأرباح في الفترة من يناير إلى سبتمبر بنسبة 24.3% على أساس سنوي إلى 6.08 تريليونات وون. وهبطت الأرباح التشغيلية بنسبة 27.3% إلى 7.24 تريليونات وون، وانخفضت المبيعات بنسبة 7.2% إلى 86.05 تريليون وون.

