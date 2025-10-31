قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«بلاش الكلاكسات والكل هيتعمل له Face ID».. موعد افتتاح المتحف للجميع
احذر من التدخين.. حسام موافي يشرح كيفية الإصابة بـ تصلب الشرايين
مصر تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الحضارة| زاهي حواس لـ صدى البلد: 600 شخصية عالمية تشهد افتتاح المتحف المصري الكبير
كبير الأثريين: الفراعنة كانوا يعتقدون أن الدفن في مصر يعني دخول الجنة
فرص عمل للشباب في جميع المحافظات.. وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025
وزير الثقافة يشارك في مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانا ورئيسًا لدير سانت كاترين
بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين
عباس يمنح أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين
مواجهات مسلحة وتوسع نفوذ الدعم السريع في شمال كردفان
سلاح أبيض ودرع خشبي.. قرار بشأن واقعة التعدي على سيدتين بالإسكندرية
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها
الإسماعيلي 2007 يهزم الزمالك 5-0 في دوري الجمهورية للناشئين
محمد سراج الدين ومهند مجدي يدليان بصوتيهما في انتخابات الأهلي.. صور

باسنتي ناجي

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي لقطات من وجود محمد سراج الدين ومهند مجدي المستبعدين من قائمة الخطيب أثناء وجودهما داخل النادي.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "محمد سراج الدين ومهند مجدي المستبعدان من قائمة الخطيب أثناء وجودهما الآن داخل النادي للإدلاء بصوتيهما وترشيح قائمة الخطيب".

وإليكم الصورة:

أول تعليق لـ محمد سراج بعد استبعاده من قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

وكان  محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وجه رسالة شكر لمحمود الخطيب رئيس النادي وأمنياته بالتوفيق خلال الانتخابات المقبلة.

وكتب سراج الدين عبر حسابه على فيسبوك: "كل التوفيق لكابتن محمود الخطيب وقائمته في انتخابات النادي الأهلي القادمة وجميعهم شخصيات وقامات أهلاوية محترمة سوءا زملائي وأخواتي الحاليين على مدار ٨ سنوات تشرفت بالعمل معاهم فيها أو القادمين بإذن الله إضافة كبيرة بلا شك لنادينا الحبيب كل التوفيق..

وأنا مع القائمة ومع اختيارات كابتن محمود الخطيب وفي ضهر النادي الأهلي ويشرفني خدمته في أي وقت وده مش لازم يكون متعلق بمنصب وكل الشكر لجمهور النادي الأهلي العظيم ولكل أعضاء الجمعية العمومية الكرام وكل اتصالات ورسائل التشجيع القوية على مدار الأيام الماضية ولكابتن محمود الخطيب لوضع ثقتكم في شخصي على مدار الـ ٨ سنوات الماضية".

وأعلن محمود الخطيب عن القائمة التي سيخوض بها انتخابات النادي الأهلي التي تحدد لها يومي 31،30 أكتوبر الجاري. 

وتضم قائمة ياسين منصور نائبًا، خالد مرتجي أمينًا للصندوق، وللعضوية فوق السن «طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي -سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال».

وللعضوية تحت السن إبراهيم العامري - رويدا هشام - وسوف تتقدم القائمة بأوراقها قبل غلق باب الترشيح غدًا الجمعة.

ويظهر ياسين منصور للمرة الأولى في انتخابات النادي الأهلي على مقعد نائب الرئيس وكذلك أحمد حسام عوض وسيد عبدالحفيظ وحازم هلال. 

ويتواجد الثنائي إبراهيم العامري وورويدا أشرف للمرة الأولى أيضا في الانتخابات القادمة بالنادي الأهلي.

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

