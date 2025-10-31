قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الثقافة يشارك في مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانا ورئيسًا لدير سانت كاترين
بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين
عباس يمنح أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين
مواجهات مسلحة وتوسع نفوذ الدعم السريع في شمال كردفان
سلاح أبيض ودرع خشبي.. قرار بشأن واقعة التعدي على سيدتين بالإسكندرية
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها
الإسماعيلي 2007 يهزم الزمالك 5-0 في دوري الجمهورية للناشئين
فضيحة تهز كرة القدم التركية.. إيقاف 149 حكما والتحقيق مع 3700 لاعب
تركيا: نشعر بالقلق إزاء استمرارية وقف إطلاق النار في غزة
المستشار محمود فهمي يدلي بصوته في انتخابات النادي الأهلي.. صور
فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري
ترامب: لا أفكر حاليا في شن هجمات داخل فنزويلا
رئيس اتحاد التايكوندو: المتحف الكبير هديتنا للعالم.. والرئيس السيسي أعاد هيبة الدولة المصرية

المستشار محمد مصطفى
المستشار محمد مصطفى

أكد المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن المتحف المصري الكبير يُعد هدية مصر للعالم، بما يمثله من إنجاز حضاري ومعماري فريد يجسد عظمة التاريخ المصري القديم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعمل بجد وإخلاص من أجل رفعة الوطن في مختلف المجالات.

وأشار مصطفى إلى أن حضور ملوك ورؤساء العالم لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيبعث رسالة قوية إلى شعوب الأرض كافة، مفادها أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان في كل العصور، وأنها قادرة بقيادتها الحكيمة على مواصلة مسيرة الإنجازات محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ توليه قيادة الدولة، جعل النهوض بمصر هدفًا استراتيجيًا، من خلال إطلاق شعار الجمهورية الجديدة الذي تُترجم معانيه اليوم في تطوير البنية التحتية، واستضافة البطولات العالمية، وإحياء التراث المصري في أبهى صوره.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو نائب رئيس اللجنة الأولمبية تصريحاته بتوجيه خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رؤيته الاستراتيجية ودعمه المستمر للفنون والتراث والتنمية الشاملة، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير سيكون قبلة العالم للتعرف على الحضارة المصرية الفرعونية الخالدة.

فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

تزامناً مع ختام مولده.. الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي | صور

