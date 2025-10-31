رئيس اتحاد التايكوندو: المتحف الكبير هديتنا للعالم.. والرئيس السيسي أعاد هيبة الدولة المصرية

أكد المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن المتحف المصري الكبير يُعد هدية مصر للعالم، بما يمثله من إنجاز حضاري ومعماري فريد يجسد عظمة التاريخ المصري القديم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعمل بجد وإخلاص من أجل رفعة الوطن في مختلف المجالات.

وأشار مصطفى إلى أن حضور ملوك ورؤساء العالم لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيبعث رسالة قوية إلى شعوب الأرض كافة، مفادها أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان في كل العصور، وأنها قادرة بقيادتها الحكيمة على مواصلة مسيرة الإنجازات محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ توليه قيادة الدولة، جعل النهوض بمصر هدفًا استراتيجيًا، من خلال إطلاق شعار الجمهورية الجديدة الذي تُترجم معانيه اليوم في تطوير البنية التحتية، واستضافة البطولات العالمية، وإحياء التراث المصري في أبهى صوره.

واختتم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو نائب رئيس اللجنة الأولمبية تصريحاته بتوجيه خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رؤيته الاستراتيجية ودعمه المستمر للفنون والتراث والتنمية الشاملة، مؤكدًا أن المتحف المصري الكبير سيكون قبلة العالم للتعرف على الحضارة المصرية الفرعونية الخالدة.