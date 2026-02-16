سقوط مصابين .. الاحتلال يلقي قنابل على غرب مدينة رفح الفلسطينية

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل، بسقوط مصابان جراء إلقاء مسيرات الاحتلال قنابل غرب مدينة رفح الفلسطينية.

وفي وقت سابق، قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مدينة دير البلح، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق النيران والقصف المدفعي باتجاه المناطق الشرقية والشمالية من قطاع غزة، والتي تمثل نحو 58% من مساحته، وسط تصعيد ملحوظ في وتيرة الاستهداف.

وأوضح جبر ، خلال رسالة على الهواء، أن عدداً من المواطنين أُصيبوا بجراح متفاوتة جراء إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، بالتزامن مع عمليات نسف تستهدف مربعات سكنية في تلك المناطق. كما تتعرض الأطراف الشرقية للمنطقة الوسطى، لاسيما محيط دير البلح، لقصف مدفعي متكرر.

وأضاف أن مخيم البريج شمال شرقي المحافظة الوسطى يشهد إطلاق نار كثيف، فيما تكثف الزوارق الحربية الإسرائيلية قصفها للمناطق الساحلية غرب مدينة غزة وخان يونس ورفح، ما يفاقم من حالة التوتر الميداني.