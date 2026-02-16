قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الهلال الأحمر المصري يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين الوافدين والمغادرين من وإلى قطاع غزة

رفح
رفح
عادل نصار

أفاد رمضان المطعني مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، بأن المعبر استقبل منذ قليل دفعة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وذلك ضمن الدفعة الـ11.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطاقم الطبي المتواجد بصفة مستمرة داخل المعبر يباشر إجراءات الفرز الطبي والفحص الأولي لجميع الحالات فور وصولها.

وأشار المطعني إلى أن عدداً من الحالات لا يزال داخل سيارات الإسعاف في محيط المعبر، حيث تُجرى لهم الفحوصات الطبية اللازمة في هذه اللحظات، فيما جرى التعامل بشكل فوري مع بعض الحالات الحرجة التي تم تشخيصها فور وصولها، ولم تمكث سوى دقائق معدودات داخل المعبر قبل نقلها إلى المستشفيات لتلقي الدعم والرعاية الصحية اللازمة.

وبيّن أن من بين الحالات التي تم استقبالها اليوم إصابات بعمليات بتر، وكسور مضاعفة في العظام، إلى جانب عمليات جراحية حرجة يجري تشخيصها على الفور، مع تحديد وجهة كل مريض بشكل عاجل لضمان حصوله على الرعاية الصحية المناسبة وفق حالته الطبية.

وذكر، ة أن عدداً كبيراً من الأسر والمرافقين الفلسطينيين يتلقون دعماً نفسياً واجتماعياً في ركن مخصص داخل معبر رفح، من خلال الرعاية المقدمة من الهلال الأحمر المصري، ولا سيما للأطفال، في محاولة للتخفيف عنهم ورسم البسمة على وجوههم في هذه الظروف الإنسانية الصعبة.
 

غزة معبر رفح قناة القاهرة الإخبارية

المزيد

