الهلال الأحمر المصري يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين الوافدين والمغادرين من وإلى قطاع غزة

أفاد رمضان المطعني مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، بأن المعبر استقبل منذ قليل دفعة جديدة من المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة، وذلك ضمن الدفعة الـ11.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الطاقم الطبي المتواجد بصفة مستمرة داخل المعبر يباشر إجراءات الفرز الطبي والفحص الأولي لجميع الحالات فور وصولها.

وأشار المطعني إلى أن عدداً من الحالات لا يزال داخل سيارات الإسعاف في محيط المعبر، حيث تُجرى لهم الفحوصات الطبية اللازمة في هذه اللحظات، فيما جرى التعامل بشكل فوري مع بعض الحالات الحرجة التي تم تشخيصها فور وصولها، ولم تمكث سوى دقائق معدودات داخل المعبر قبل نقلها إلى المستشفيات لتلقي الدعم والرعاية الصحية اللازمة.

وبيّن أن من بين الحالات التي تم استقبالها اليوم إصابات بعمليات بتر، وكسور مضاعفة في العظام، إلى جانب عمليات جراحية حرجة يجري تشخيصها على الفور، مع تحديد وجهة كل مريض بشكل عاجل لضمان حصوله على الرعاية الصحية المناسبة وفق حالته الطبية.

وذكر، ة أن عدداً كبيراً من الأسر والمرافقين الفلسطينيين يتلقون دعماً نفسياً واجتماعياً في ركن مخصص داخل معبر رفح، من خلال الرعاية المقدمة من الهلال الأحمر المصري، ولا سيما للأطفال، في محاولة للتخفيف عنهم ورسم البسمة على وجوههم في هذه الظروف الإنسانية الصعبة.

