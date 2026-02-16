قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

انطلاق الأولمبياد الخاص لتنس الطاولة بمشاركة 75 لاعبا ومدربا بالمعادي

المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري لتنس الطاولة
المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري لتنس الطاولة
منار نور   -  
علا محمد

انطلقت فعاليات المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري لتنس الطاولة بالمركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، وذلك خلال يومي 15 و16 فبراير 2026، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأولمبياد الخاص المصري، في أجواء تنافسية تعكس روح التحدي والدمج الرياضي.
وشهدت المسابقة مشاركة 27 لاعبا و22 لاعبة إلى جانب 26 مدربا ومدربة، بإجمالي 75 مشاركا يمثلون 19 هيئة مسجلة ضمن برنامج الأولمبياد الخاص المصري، حيث تنافس المشاركون وفقا للمعايير الفنية المعتمدة، بما يعزز فرص اكتشاف المواهب الرياضية وتأهيل الأبطال للاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، أن تنظيم هذه المسابقة يأتي ضمن أجندة أنشطة الأولمبياد الخاص المصري لعام 2026، والتي اعتمدها مجلس إدارة الأولمبياد الخاص المصري برئاسة معالي الوزير المهندس هانئ محمود، مشيرا إلى أن المسابقة تمثل محطة أساسية لاختيار العناصر المميزة المؤهلة للمشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص – مسقط 2026، وكذلك الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص – تشيلي 2026. وأضاف أن المسابقة تعكس رؤية المؤسسة في تمكين اللاعبين وتطوير مستوياتهم الفنية في إطار منظومة احترافية متكاملة.

وفي السياق ذاته، صرح الأستاذ عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني ومدير الألعاب والمسابقات، بأنه تم تطبيق قواعد الكود الطبي التي أقرتها وزارة الشباب والرياضة وفقا للقانون واللوائح المنظمة للبطولات المحلية والدولية، حيث ان كل اللاعبين المشاركين قاموا باستيفاء كافة المستندات الطبية الالزامية وفقاً لقواعد الكود الطبي بالإضافة إلي التامين الطبي لفعاليات المسابقة بتواجد سيارة إسعاف مجهزة ومسعفون من هيئة الإسعاف المصرية، إلى جانب فرق الدعم الطبي والمعدات اللازمة من جمعية الهلال الأحمر المصري، فضلًا عن تواجد الأطباء المعتمدين المرافقين للهيئات المشاركة، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والرعاية الصحية للاعبين.
وأشار أسعد المعداوي حكم عام المسابقة إلى أن المسابقة أقيمت وفقا لقواعد وسياسات الأولمبياد الخاص للألعاب والمسابقات ووفقاً للقانون الدولي لتنس الطاولة، وأشملت المسابقات علي تقسيم اللاعبين إلي مجموعات متجانسة وفقاً للسن والقدرة الرياضية والنوع تلها ، ، المسابقات النهائية ومن ثم تتويج اللاعبين بما يعزز تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.

وتأتي هذه المسابقة ضمن سلسلة فعاليات رياضية يسعى من خلالها الأولمبياد الخاص المصري إلى ترسيخ قيم الدمج ، وتهيئة أبطال مصر للمشاركة المشرفة في المحافل الإقليمية والعالمية خلال عام 2026 و 2027.

انطلقت فعاليات المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري فعاليات المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص للأولمبياد الخاص المصري تنس الطاولة المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي الأولمبياد الخاص المصري

