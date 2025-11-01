أخبار الوادي الجديد| تركيب 4 أبراج إتصالات بطريق الخارجة أبو طرطور.. فصل الكهرباء عن المتقاعسين بالمنطقة الصناعية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد:

تركيب ٤ أبراج إتصالات بطريق الخارجة/ أبو طرطور

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الانتهاء من تركيب ٤ أبراج إتصالات بطريق الخارجة/ أبو طرطور مزودة بخدمة إنترنت فائق السرعة، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بتكلفة ٢٠ مليون جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير و تطوير الخدمات الأساسية اللازمة؛ لدعم مشروع الجذب السكاني بقرية أبو طرطور.

وأوضح المحافظ أنه جاري إعداد دراسة و الإعلان عن تخصيص عدد من الوحدات السكنية بالقرية لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى الوحدات المخصصة لأبناء بعض المحافظات ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع المحافظة. لافتًا إلى أنه جاري التنسيق لتركيب ٢٠ برج بقرى مركزي بلاط والداخلة؛ لدعم الطرق السريعة بالشبكات وخدمة المناطق المحرومة.

أوقاف الوادي الجديد تنظم زيارة ميدانية للمناطق الأثرية ضمن مبادرة صحح مفاهيمك

نظّمت مديرية أوقاف الوادي الجديد زيارة ميدانية إلى المناطق الأثرية بمدينة القصر الإسلامية، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك» التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ عبد المهيمن السيد محمد، مدير المديرية، وبمشاركة عدد من الأئمة والدعاة وطلاب وطالبات الأزهر الشريف.

مبادرة صحح مفاهيمك

وجاءت الزيارة ضمن برنامج وزارة الأوقاف للتوعية والتثقيف، الهادف إلى ربط الطلاب والطالبات بالهوية الحضارية والتاريخية لمصر، وترسيخ رسالة الإسلام في بناء الإنسان والمجتمع.

وأعرب المشاركون عن تقديرهم لمبادرة «صحح مفاهيمك»، مثمنين دور الوزارة في تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر القيم الوسطية والتسامح بين أفراد المجتمع، كما عبّروا عن اعتزازهم بتاريخ مصر وحضارتها العريقة، وقد حرصوا على التقاط الصور التذكارية التي تجسد روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وتُعد مدينة القصر من أبرز المواقع الأثرية بمحافظة الوادي الجديد، حيث تقع في واحة الداخلة، وتُعرف بأنها أقدم مدينة إسلامية باقية في مصر.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تنظيم مثل هذه الزيارات الميدانية يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الأوقاف بضرورة توسيع نطاق مبادرة «صحح مفاهيمك» لتشمل مختلف الجوانب الثقافية والتاريخية، بما يُسهم في بناء وعي ديني ووطني مستنير، ويُعزّز قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية.

حملة لفصل التيار الكهربي عن المتقاعسين بالمنطقة الصناعية في الخارجة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حملة مكثفة لفصل التيار الكهربي عن الورش والمصانع المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة داخل المنطقة الصناعية، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على حقوقها وتحصيل مستحقاتها المالية، وتنفيذًا لتوجيهات جهاد المتولي رئيس مركز ومدينة الخارجة.

وجرى تنسيق الحملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتعليمات القيادة المحلية بضرورة تحصيل مستحقات الدولة ومحاسبة غير الملتزمين، تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المستثمرين وأصحاب المشروعات.

وأكد رئيس المركز أن الدولة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة تمتنع عن السداد، مشيرًا إلى أن الهدف ليس العقاب بقدر ما هو تنظيم العمل الصناعي وضمان استمراريته في إطار قانوني ومنضبط، بما يعود بالنفع على الجميع.

كما شدّد المتولي على أهمية التعاون بين أصحاب الورش والمصانع والجهات التنفيذية لضمان استمرار تقديم الخدمات دون تعطيل، مع التأكيد على أن سداد المستحقات واجب وطني يسهم في دعم مشروعات التنمية بالمدينة.

وتواصل الوحدة المحلية حملاتها لضبط الأوضاع داخل المنطقة الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحصيل حقوق الدولة وترسيخ مبدأ الانضباط والمسؤولية في جميع القطاعات.

أسعار السلع الغذائية بأسواق محافظة الوادي الجديد



شهدت الأسواق الرئيسية في محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حالة من الهدوء النسبي واستقرار الأسعار في مختلف السلع الغذائية، مع تزايد إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية، خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع.

ويرجع هذا الاستقرار إلى جهود الأجهزة التنفيذية والتموينية في متابعة حركة البيع والشراء بشكل مستمر، وضمان توافر المنتجات الأساسية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، دون تسجيل أي زيادات تُذكر في الأسعار خلال الأيام الماضية، بفضل التنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة التموين لتأمين الاحتياجات الاستهلاكية للأهالي في مختلف المراكز والقرى.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم

سجل سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 290 و330 جنيهًا، بينما تراوح سعر الدواجن البيضاء بين 75 و80 جنيهًا للكيلوجرام، وسط استقرار في الأسعار نتيجة وفرة الإنتاج المحلي وتنوع المنافذ التي توفر اللحوم والدواجن بأسعار تنافسية.

أسعار الزيوت والسمن

بلغ سعر زجاجة الزيت سعة لتر نحو 55 جنيهًا، وسعر السمن كيلو واحد 65 جنيهًا، بينما سجل السمن عبوة 2 كجم 130 جنيهًا، مع توافر كميات كبيرة في المجمعات التموينية.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

سجل كيلو السكر 32 جنيهًا، والمكرونة عبوة 400 جرام 13 جنيهًا، والفول البلدي 30 جنيهًا للكيلوجرام، بينما بلغت شكارة الأرز وزن 10 كجم 245 جنيهًا، ولفة الأرز (10 أكياس) 240 جنيهًا، في حين سجلت شكارة الشعرية 190 جنيهًا، وكيلو الدقيق 23 جنيهًا.

أسعار منتجات الألبان والمشروبات

تراوح سعر الجبن الأبيض بين 70 و80 جنيهًا للكيلوجرام، وسجل النصف كيلوجرام 45 جنيهًا، كما بلغ سعر الشاي العبوة الكبيرة 50 جنيهًا، وكرتونة البيض 155 جنيهًا.

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة من خلال المنافذ التموينية والمعارض الدورية في المدن و