مستشار وزير الثقافة: انبهار ضيوف العالم بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أكدت رضوى هاشم مستشار وزير الثقافة، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كان مبهرا ورائعا .



وقالت “هاشم” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قاعة توت عنخ آمون تضم اكثر من 5000 قطعة أثرية ".

وتابعت"الوفود المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير انبهرت بحفل افتتاح المتحف الكبير".

وأكملت رضوى هاشم :"الرئيس السيسي يتفقد حاليا قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير".

ولفتت رضوى هاشم :" عدد كبير من مراسلي وسائل الإعلام العالمية شاركوا في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير ".