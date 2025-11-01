قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

مستشار وزير الثقافة: انبهار ضيوف العالم بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
هاني حسين

أكدت رضوى هاشم مستشار وزير الثقافة، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير كان مبهرا ورائعا .


وقالت “هاشم” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  قاعة توت عنخ آمون تضم اكثر من 5000 قطعة أثرية ".

وتابعت"الوفود المشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير انبهرت بحفل افتتاح المتحف الكبير".

وأكملت رضوى هاشم :"الرئيس السيسي يتفقد حاليا قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير".

ولفتت رضوى هاشم :" عدد كبير من مراسلي وسائل الإعلام العالمية شاركوا في فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير ". 

المتحف المصري اخبار التوك شو مصر السيسي الرئيس السيسي

