من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
توك شو

لميس الحديدي عن افتتاح المتحف الكبير: لكل حفل مذاقه وتقنياته الخاصة

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد البدوي

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على حفل افتتاح المتحف الكبير قائلة: "حفل مبهر، وما شهدناه كان عظيمًا ويليق بعظمة مصر وبعظمة المتحف المصري الكبير، حيث استُخدمت فيه كافة أدوات الإبهار من هولوجرام وجرافيكس وتوزيعات موسيقية رائعة".


وأضافت عبر برنامجها "الصورة" الذي تقدمه على شاشة "النهار" قائلة: "حفل مبهر في كل تفاصيله، والناس اللي هتقارنه بحفل المومياوات أو الكباش بقولهم: لكل حفل مذاقه وتقنياته الخاصة".


وأردفت: "هذا حفل مسرحي استخدم كل الأدوات واستفاد من وجود المتحف بجوار الأهرامات ليصنع هذا المشهد الرائع الذي يجمع بين المتحف والأهرامات في لوحة مبهرة".


وقالت الحديدي: "انفردنا بخبر النجمة شريهان لما قلت إن فيه نجمة وحشتنا هتشارك في الحفل، والناس عملت مسابقات توقع، واللي توقعوا شريهان كسبوا الرهان".


واختتمت: "حفل يليق بمصر ويليق بالحضارة المصرية ويليق بهذا المتحف الذي سيكون عنوانًا مهمًا للسياحة في مصر وللتقدم أيضًا، وأنا متخيلة أن كافة الحاضرين كانوا مبهورين".

وضع  الحجر الأخير

وأكدت  الحديدي أن مشهد الرئيس السيسي بوضع  الحجر الأخير والمٌكمل لبرواز المتحف المصري الكبير هي لقطة بالغة الذكاء وومماشية للعصر قائلة: "شديدة الذكاء وتتماشي مع العصر".

