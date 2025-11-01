قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
معبد الأقصر يحتفل بالمتحف المصري الكبير
موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سيراميكا كليوباترا بالصدارة .. ترتيب الدوري قبل مباراتي الأهلي والزمالك
اقتصاد

أسعار الخضروات والفاكهه اليوم السبت 1-11-2025

خضروات وفاكهه
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 1-11-2025

أسعار الخضروات..

الطماطم من 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو

البطاطس من 5 إلى 17 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 9 إلى 12 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 7 إلى 9 جنيهات للكيلو

الكوسة من 7 إلى 10 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 8 إلى 14 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 4 إلى 8 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 4 إلي 7 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 5 إلى 6 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 5 إلى 10 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 6 إلى 9 جنيهًا للكيلو

البامية من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 4 إلى 5 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 3.5 إلى 5.5 جنيهًا للواحدة

أسعار الفاكهة...

البرتقال بلدي 6 إلى 12 جنيهًا للكيلو

يوسفي 9 إلي 15 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 7 إلى 17 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 7 إلى 17 جنيهًا للكيلو

التفاح جولدن من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيهًا للكيلو

العنب المستورد اصفر من 120 إلى 150 جنيهًا للكيلو

العنب الأحمر من 15 إلى 27 جنيهًا للكيلو

المانجو كيت من 32 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الرمان من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

بلح رملي من 22 إلى 26 جنيهًا للكيلو

الخضروات والفاكهة

سيارة كهربائية للأطفال
كيا
الصين
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
