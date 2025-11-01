الأقباط يودعون القس إليا نعيم وزوجته بالغردقة في أجواء حزينة

توافد مئات الأقباط صباح اليوم السبت إلى كاتدرائية الأنبا شنودة بمدينة الغردقة، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على القس إليا نعيم، راعي الكنيسة، وزوجته، قبل تشييع الجثمانين ومواراتهما الثرى، وسط أجواء مفعمة بالحزن والدموع.

مراسم الوداع والصلاة الجنائزية

إيبارشية البحر الأحمر أعلنت بدء التسبحة فور وصول الجثمانين فجراً إلى الكاتدرائية، لتليها صلوات قداس السبت في السابعة صباحًا، بينما تقررت إقامة صلوات الجناز في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بكاتدرائية الأنبا شنودة، حيث يحتشد المصلون لتقديم واجب العزاء ومشاركة الأسرة والمحبين لحظات الفراق المؤلمة.

تفاصيل الحادث المؤسف

الحادث وقع نتيجة تصادم بين السيارة الخاصة التي كانت تقل الكاهن الراحل وأسرته وميكروباص على طريق سفاجا – قنا، ما أدى إلى وفاة القس إليا نعيم وزوجته في الحال، وإصابة ابنتهما بإصابات خطيرة، نُقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

الكنيسة تنعى وتطالب بالالتزام بتنظيم الجناز

ونعت إيبارشية البحر الأحمر، برئاسة نيافة الأنبا إيلاريون، الكاهن الراحل وزوجته، داعيةً الله أن يسكن روحيهما في فردوس النعيم، وأن يمنح الشفاء لابنتهما، والصبر والتعزية لذويهما ولأبناء الكنيسة. كما دعت الإيبارشية شعبها إلى الالتزام بالنظام المخصص لمراسم الصلاة والإجراءات التنظيمية داخل الكاتدرائية لضمان سير الجناز بسلام واحترام.

رحيل القس إليا نعيم وزوجته ترك أثرًا بالغًا في قلوب أبناء الكنيسة والمجتمع القبطي بالغردقة، خاصة لما عُرف عنهما من محبة وخدمة داخل الكنيسة وخارجها، ليبقى ذكرهما حاضرًا بين أفراد الرعية ومحبيهما.