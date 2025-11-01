لسنا في منافسة مع أحد.. السيناريست محمد الباسوسي: نعمل من أجل نجاح مهرجان الغردقة

قال السيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب، إن الأفلام في الوقت الحالي لم تعد صعبة المنال، بل أصبحت متاحة وسهلة الوصول للجميع، وهذا في حد ذاته جزء من طبيعة صناعة السينما الحديثة، موضحًا أنه خلال السنة الحالية والسنتين الماضيتين، استطاع أن يقدم عروضًا أولى للأفلام المصرية، سواء كانت عروضًا عالمية أولى أو عروضًا دولية أولى، وهو ما اعتبره إنجازًا مهمًا للمهرجان.

وشدد «الباسوسي»، خلال لقائه ببرنامج «الإبداع في مصر»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن هذا العام تحديدًا شهد عرض فيلم لمخرج كان يصور فيلمه بعنوان «موسكو كايرو»، وكان من حسن الحظ أن المهرجان ينظم أسبوع الفيلم الروسي في التوقيت نفسه، مضيفًا: «اقترحت إننا نعرضه داخل المهرجان بدلًا من السينما، ووافق على الفكرة».

ونوه بأنه يشعر بالحظ الجيد لأن المهرجان نجح في الحصول على العروض الأولى للأفلام، موضحًا أن وجود مدير فني للمهرجان يساعد كثيرًا في التواصل مع الشركات المنتجة داخل مصر وخارجها، ومع عدد كبير من المنتجين المعروفين في المجال.

وتابع: «في بعض الأحيان، لما بيكون فيه أفلام بتحتاج مقابل مادي للعرض، بنقدر نوفر المبالغ دي، لأن عندنا مخزون بسيط من الدولارات بنستخدمه في شراء حقوق عرض فيلم أو فيلمين، حسب الإمكانيات المتاحة»، مشددًا على أن هدفه ليس الدخول في منافسة مع المهرجانات الكبرى.

وأوضح رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب: «أنا مش داخل أنافس حد، أنا بشتغل لمهرجان الغردقة لسينما الشباب، مش مهرجانات أخرى، لأن في مهرجانات في مصر لا يمكن منافستها».