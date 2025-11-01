قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا تؤكد امتلاكها أدلة على إعدامات جماعية في الفاشر
افتتاح المتحف المصري الكبير.. اكتمال أبرز معلم ثقافي عالمي بالجيزة
المتاحف ذاكرة الشعوب.. من الجيزة إلى بكين قصص تروى عن الإرادة والصمود
استبعد المهاجم الوهمي.. تعديلات توروب قبل مواجهة الأهلي والمصري
المشرف الأسبق على المشروع: المتحف المصري الكبير إنجاز يوازي بناء هرم جديد
تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور
عريس فرنسي يحوّل بدلة زفافه إلى لوحة إعلانات لتغطية نفقات الحفل| شاهد
أندر قطع أثرية بالعالم.. تعرف على أهم محتويات المتحف المصري الكبير
دراسات في إيطاليا ودعم ياباني.. فاروق حسني يروي لـ“صدى البلد” قصة ميلاد أعظم متحف بالعالم
تفاصيل خطة التأمين الطبي لاحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور
سفير اليمن بالقاهرة لـ صدى البلد: المتحف المصري الكبير معجزة القرن الـ21
قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير
برلمان

العدل: المتحف المصري الكبير نقلة نوعية تدعم الاقتصاد والسياحة وتثري الوعي الثقافي

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
عبد الرحمن سرحان

ثمن عنتر جاد، مساعد رئيس حزب العدل، الجهود المبذولة لـ افتتاح المتحف المصري الكبير، معتبرًا إياه حدثًا عالميًا وتاريخيًا يجسد عظمة مصر وحضارتها، ويمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطني ولخريطة السياحة العالمية.

وأكد جاد في بيان له، أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر مشروع ثقافي وحضاري في القرن الحادي والعشرين، حيث يجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وأحدث التقنيات العالمية في العرض والإدارة.

وأشار إلى أن هذا المشروع العملاق يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في القطاعين السياحي والثقافي.

وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن العائد الاقتصادي للمتحف لن يقتصر على تذاكر الدخول فقط، بل سيمتد ليشمل تحريك قطاعات حيوية مثل النقل، والخدمات، والفندقة، والحرف اليدوية، ما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وفي الجانب الثقافي والتعليمي، أوضح جاد أن المتحف سيصبح منارة للمعرفة والتنوير، ومركزًا لتثقيف الأجيال الجديدة بتاريخ بلادهم المجيد، مؤكدًا ضرورة إدراج زيارات المتحف ضمن الأنشطة التعليمية لطلاب المدارس والجامعات لترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية.

وأكد عنتر جاد، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس رؤية القيادة السياسية لبناء جمهورية جديدة ترتكز على التنمية الشاملة وصون التراث الإنساني، مشيدًا بالجهود التي نجحت في تقديم نموذج عالمي يجمع بين الهوية المصرية الأصيلة والحداثة المعمارية والثقافية.

افتتاح المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير 2025 البرلمان

