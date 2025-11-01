أنشطة معهد التبين للدراسات المعدنية ودوره في نقل العلوم الحديثة

يعتبر معهد التبين للدراسات المعدنية إحدى المؤسسات العلمية والبحثية التابعة لوزارة الصناعة ويهدف لخدمة أغراض التنمية الصناعية في مصر، وإعداد المتخصصين من المهندسين وغيرهم من خريجي الجامعات في برامج دقيقة تخدم الصناعة المصرية، ونقل العلوم والتكنولوجيات الحديثة للصناعة الوطنية لتعزيز تنافسية المنتج المصري داخلياً وخارجياً.

وتشمل أبرز خدمات وأنشطة المعهد ما يلي:

• تنظيم الدراسات العليا ومنح الشهادات (دبلوم- ماچستير) وعقد دورات تدريبية في مختلف مجالات الصناعة (بنظامي الحضور والاونلاين)

• إجراء الدراسات والقياسات البيئية وتطبيق ترشيد الطاقة في الصناعات المصرية

• توفير حاضنات تكنولوجية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

• دراسات تحليل الانهيار بالمنشآت المعدنية وعمــل الخطط والإشراف على عمليات الرفع

• اجراء قياسات صناعية وكهربية للاجهزة في المصانع والشركات

• فحص وصيانة الغلايات والوحدات الحرارية للهيئات والشركات الصناعية والمستشفيات

• إجراء تحاليل كيميائية واختبارات ميكانيكية للمواد وتقييم إدارة المخاطر في بيئة العمل

• وضع أنظمة وإجراء أعمال التكامل والتفتيش على المعدات الإستاتيكية في قطاع البترول والبتروكيماويات.