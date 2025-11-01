قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
افتتاح المتحف المصري الكبير 2025.. كل ما تريد معرفته عن الحدث الذي ينتظره العالم| صور
مع الاحتفال العالمى بالمتحف الكبير.. الداخلية تنهى استعداداتها لتأمين ضيوف مصر | فيديو
صحيفة ألمانية: المتحف الكبير رمز لدور مصر المتنامي في الشرق الأوسط
حدثان تاريخيان في نفس اليوم.. الغندور يتحدث عن افتتاح المتحف المصري
عضو مشروع المومياوات المصري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فحص مقتنيات “عنخ أمون”: العثور على طفلتي الملك محنطتين
رئيس الوزراء: المتحف المصري الكبير مثال بارز على الشراكة بين مصر واليابان
إصابة جديدة تضرب ليفربول.. ضربة في موسم صعب وآرني سلوت في مأزق
4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير
تعاون وثيق مرتقب بين مصر ولبنان | تفاصيل مهمة
بمناسبة احتفالات الهالوين.. أسرار علمية وراء مشاعر الرعب
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 1-11-2025
عودة محمد صلاح .. تشكيل ليفربول المتوقع في مواجهة أستون فيلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أنشطة معهد التبين للدراسات المعدنية ودوره في نقل العلوم الحديثة

كامل الوزير
كامل الوزير
ولاء عبد الكريم

يعتبر معهد التبين للدراسات المعدنية إحدى المؤسسات العلمية والبحثية التابعة لوزارة الصناعة ويهدف لخدمة أغراض التنمية الصناعية في مصر، وإعداد المتخصصين من المهندسين وغيرهم من خريجي الجامعات في برامج دقيقة تخدم الصناعة المصرية، ونقل العلوم والتكنولوجيات الحديثة للصناعة الوطنية لتعزيز تنافسية المنتج المصري داخلياً وخارجياً.

وتشمل أبرز خدمات وأنشطة المعهد ما يلي:

•    تنظيم الدراسات العليا ومنح الشهادات (دبلوم- ماچستير) وعقد دورات تدريبية في مختلف مجالات الصناعة (بنظامي الحضور والاونلاين)
•    إجراء الدراسات والقياسات البيئية وتطبيق ترشيد الطاقة في الصناعات المصرية
•    توفير حاضنات تكنولوجية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
•    دراسات تحليل الانهيار بالمنشآت المعدنية وعمــل الخطط والإشراف على عمليات الرفع
•    اجراء قياسات صناعية وكهربية للاجهزة في المصانع والشركات
•    فحص وصيانة الغلايات والوحدات الحرارية للهيئات والشركات الصناعية والمستشفيات
•    إجراء تحاليل كيميائية واختبارات ميكانيكية للمواد وتقييم إدارة المخاطر في بيئة العمل
•    وضع أنظمة وإجراء أعمال التكامل والتفتيش على المعدات الإستاتيكية في قطاع البترول والبتروكيماويات.

معهد التبين المؤسسات العلمية المتخصصين التكنولوجيات الحديثة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

خبير: المتحف الكبير أيقونة حضارية تعكس عبقرية مصر عبر آلاف السنين

المتحف المصري الكبير

وسيم السيسي: المتحف المصري الكبير توثيق خالد لحضارة أقدم شعوب الأرض

جانب من الحلقة

خبير آثار: المتحف يعكس الحضارة المصرية العريقة العائدة إلى 7 آلاف سنة

بالصور

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال
سيارة كهربائية للأطفال

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

كيا
كيا
كيا

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

الصين
الصين
الصين

عصائر الديتوكس تجهد الجسم وتقتل الكبد بصمت.. الحقيقة المرة وراء مشروب الصحة الزائف

عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت
عصائر الديتوكس تقتل الكبد بصمت

فيديو

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد