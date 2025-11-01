إصابة شابين في انقلاب سيارة نقل بشرق العوينات بالوادي الجديد

أصيب شابان في حادث مروري، بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.



وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق “ الداخلة – شرق العوينات “ بمنطقة الكيلو 10 من اتجاه منطقة شرق العوينات أسفر عن إصابة ”محمود محمد محمود سيد، 23 عامًا، أحمد سيد محمود سيد، 34 عامًا، مقيمان بمحافظة أسيوط.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.