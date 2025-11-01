قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باريس سان جيرمان يفوز على نيس .. ويعزز صدارته للدوري الفرنسي
أمام الرئيس السيسي.. استعراض فرعوني لشيريهان بافتتاح المتحف المصري الكبير
عروض مذهلة بالهولوجرام في سماء المتحف المصري الكبير والأهرامات
الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق تُشارك في حفل افتتاح المتحف الكبير
مفاجأة الحفل | شريهان تطل باستعراض فرعوني رشيق بافتتاح المتحف الكبير
بصوت أوبرالي .. شيرين أحمد طارق تبهر الحضور باحتفالية المتحف المصري الكبير
حان الوقت لتصحيح المفاهيم | أستاذ آثار لـ “صدى البلد”: اسمها الحضارة المصرية وليس الفرعونية.. لهذا السبب
أهالي عابدين يتابعون احتفالية المتحف المصري الكبير.. صور
السيدة انتصار السيسي ترتدي زيا يعبر عن هوية الحضارة بافتتاح المتحف المصري الكبير
الموسيقيين: افتتاح المتحف الكبير بداية جديدة لمستقبل أكثر إشراقًا يليق بمصر
موعد مباراة الزمالك أمام الطلائع فى الدوري المصري والقناة الناقلة
رسميًا.. انطلاق فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة وملوك ورؤساء دول العالم
تحقيقات وملفات

المصريون في تواصل مع أجدادهم| أستاذ مصريات يكشف لـ “صدى البلد” عن عادات وكلمات نستخدمها من الحضارة القديمة

المصريين القدماء
المصريين القدماء
رنا أشرف

يؤكد الكاتب والباحث في الآثار المصرية الدكتور شريف شعبان أن الحضارة المصرية القديمة لم تكن مجرد صفحات في كتب التاريخ، بل هي جذور ممتدة في حاضر المصريين، ما زالت تؤثر في أسلوب حياتهم وثقافتهم وفنونهم وحتى لغتهم اليومية.

ويشير شعبان - في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” - إلى أن المصريين المعاصرين يعيشون حالة من التواصل غير المنقطع مع أجدادهم القدماء، من خلال عادات وتقاليد ومفردات لغوية ومظاهر فنية لا تزال شاهدة على عظمة أول حضارة في التاريخ.

ومع افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم، الذي يعد أضخم صرح أثري في العالم، يرى شعبان أن هذا الحدث يمثل جسرًا جديدًا بين الماضي والحاضر، إذ يضم المتحف بين جدرانه أسرار الفراعنة وكنوز حضارتهم الخالدة، ليعيد إلى الواجهة ذلك الارتباط العميق بين المصريين وهويتهم التاريخية الممتدة منذ آلاف السنين.

ومن هذا المنطلق، تحدث الدكتور شريف شعبان عن أبرز ملامح تأثير الحضارة المصرية القديمة في حياة المصريين المعاصرة، مؤكدًا أن هذا التأثير ما زال حاضرًا في الفن واللغة والعادات وحتى في تفاصيل الحياة اليومية.

شريف شعبان: تأثير الحضارة المصرية القديمة ما زال حاضرًا في تفاصيل حياتنا اليومية

وأكد الكاتب والباحث في الآثار المصرية شريف شعبان أن الحضارة المصرية القديمة ما زالت تلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة المعاصرة، سواء في الفن أو الثقافة أو اللغة أو العادات والتقاليد، مشيرًا إلى أن المصريين ما زالوا يعيشون تحت تأثير إرث أجدادهم حتى اليوم.

وأضاف شعبان في تصريحات خاصة: "الحضارة المصرية القديمة مؤثرة في حياتنا الحالية بشكل كبير، في الفن والثقافة واللغة وحتى في أسماء الشهور القبطية، والكلام العامي اللي بنتكلمه النهارده متأثر باللغة المصرية القديمة.”

وأضاف أن العديد من العادات الاجتماعية الحالية تمتد جذورها إلى العصور القديمة، موضحًا:"إحنا لحد النهارده بنمارس تقاليد فرعونية زي الأربعين الخاصة بالمتوفى، وعيد شم النسيم اللي هو أقدم عيد في التاريخ، ولسه بنحتفل بيه كل ربيع.”

وتابع الباحث في علم المصريات، أن المصري القديم كان رائدًا في مجالات عدة، قائلاً: "عندنا أقدم المهندسين في التاريخ، مثل المهندس والمعماري والوزير إيمحوتب، أول من استخدم الحجر في البناء، واللي شيد الهرم المدرج في سقارة.”

وأشار إلى أن المرأة المصرية القديمة كان لها حضور فاعل في المجتمع، مؤكدًا: “كان عندنا أقدم طبيبة في التاريخ في الأسرة الثالثة، وكمان أول ملكة حكمت في التاريخ وهي الملكة مريت نيت، وده دليل على المكانة اللي حصلت عليها المرأة المصرية من آلاف السنين.”

واختتم شعبان تصريحاته، قائلاً: “المصري القديم عرف الموسيقى واستخدم آلات زي العود والمزدوج وغيرها من الآلات اللي لسه بنستخدمها لحد دلوقتي، إحنا في الحقيقة مكملين حضارتنا، لأن تأثيرها باقٍ في كل تفاصيل حياتنا، من الفن والهندسة للعمارة والموسيقى”.

الحضارة المصرية القديمة المتحف المصري الكبير الفراعنة تقاليد فرعونية الشهور القبطية

