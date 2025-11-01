قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعبة المستلزمات الطبية: المتحف المصري الكبير يفتح أفاقا لإستثمارات جديدة بالسوق المصرية
عبد الرحيم حسن : يجب تدريس محتويات المتحف المصري الكبير بالمناهج
اتحاد المستثمرين الأفرو - آسيوي: نتوقع جذب المتحف الكبير زيادة 5 ملايين سائح سنويًا
مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي
فاينانشيال تايمز : الهوس بالحضارة المصرية يتجدد باستمرار بين البريطانيين
يديعوت أحرونوت : قلق في إسرائيل من انتقال عدوى مرضى الحصبة إلى الأطباء
جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025
إندبندنت: المتحف المصري الكبير مصدر فخر وسعادة للثقافة في قارة إفريقيا بأسرها
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
أخبار البلد

وزير التعليم السابق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وثقافة وإنسانية

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
ياسمين بدوي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق ، عبر حسابه الرسمي على فيس بوك ، أن إفتتاح المتحف المصري الكبير هو لحظة فخر لمصر وللعالم كله، ورسالة سلام وثقافة وإنسانية تؤكد أن الحضارة المصرية ما زالت نابضة بالحياة، تمدّ العالم بنورها وإبداعها كما كانت منذ آلاف السنين.

وينطلق بعد قليل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير ،وتبلغ عدد الوفود القادمة إلى مصر يصل إلى 79 وفدا أجنبيا ويترأس 39 وفدا منها ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.

ووجه الرئيس السيسي رسالة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ورحب فيها بقادة العالم ورموزه الكبار الذين يشاركون في هذا الحدث التاريخي، وجاء في أبرز ما قاله:

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في رسالته قبل افتتاح المتحف المصري الكبير، بعد قليل، أنه "يجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر".

وقال الرئيس السيسي عبر حسابه على موقع فيسبوك اليوم السبت: "مرحبا بضيوف مصر التي ستشارك في حفل الافتتاح الضخم مساء اليوم".

وأضاف الرئيس السيسي في منشوره: "من أرض مصر الطيبة.. مهد الحضارة الإنسانية، اٌرحب بضيوفنا من قادة العالم ورموزه الكبار، لنشهد سويا افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر".

وأكد الرئيس السيسي أن المتحف "يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا، يلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب".

وتقيم مصر حفلا مهيبا مساء اليوم السبت لافتتاح المتحف المصري الكبير ليكون أكبر متحف في العالم يضم آثار حضارة واحدة، ويوصف بالهرم الرابع بسبب تصميمه وقيمته الثقافية وقربه من الأهرامات الثلاثة بمنطقة الجيزة.

المتحف المصري الكبير

بالصور

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

