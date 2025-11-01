قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعبة المستلزمات الطبية: المتحف المصري الكبير يفتح أفاقا لإستثمارات جديدة بالسوق المصرية
عبد الرحيم حسن : يجب تدريس محتويات المتحف المصري الكبير بالمناهج
اتحاد المستثمرين الأفرو - آسيوي: نتوقع جذب المتحف الكبير زيادة 5 ملايين سائح سنويًا
مصطفى وزيري: الكشف عن 4 برديات كاملة باسمي .. وأشكر الرئيس السيسي
فاينانشيال تايمز : الهوس بالحضارة المصرية يتجدد باستمرار بين البريطانيين
يديعوت أحرونوت : قلق في إسرائيل من انتقال عدوى مرضى الحصبة إلى الأطباء
جامعة القاهرة تضيء مبانيها الرئيسية احتفالا بافتتاح المتحف المصري الكبير | شاهد
قبل انطلاق حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذا سعر الدولار مساء اليوم 1-11-2025
إندبندنت: المتحف المصري الكبير مصدر فخر وسعادة للثقافة في قارة إفريقيا بأسرها
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية
أسعار التذاكر تبدأ من 100 جنيه.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير للجمهور
عظمة الحضارة | يورجن كلوب يوجه رسالة إلى مصر من الأهرامات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير: تدريب 150 متخصصًا وتعاملنا مع 57 ألف قطعة أثرية

المتحف المصري
المتحف المصري
قال حسين كمال مدير مركز ترميم الأثار بالمتحف المصري الكبير، إنّ المركز يُعد من أكبر مراكز الترميم في العالم، إذ يمتد على مساحة تبلغ 32 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أنه مركز دولي متكامل يعتمد على أحدث التقنيات والتجهيزات العلمية والتكنولوجية المتقدمة.

وأضاف في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أهمية المركز لا تكمن فقط في بنيته التحتية الضخمة، بل أيضًا في الكوادر البشرية المؤهلة التي تعمل به.

وتابع أن المركز يضم 150 متخصصًا في الترميم تم تدريبهم على أعلى مستوى داخل مصر وخارجها، ما مكّنهم من التعامل بكفاءة مع أكثر من 57 ألف قطعة أثرية دخلت إلى معامل الترميم حتى الآن.

وأكد أن هذا الحجم من الخبرة والممارسة منح فريق العمل خبرات تراكمية متميزة تؤهل المركز للقيام بدور محوري في صيانة وترميم القطع الأثرية النادرة، خاصة أن كثيرًا منها يُعرض لأول مرة داخل المتحف المصري الكبير.

نشر المعرفة والبحوث العلمية

وأشار مدير مركز الترميم إلى أن الدور المستقبلي للمركز لن يقتصر على أعمال الترميم فحسب، بل سيمتد إلى نشر المعرفة والبحوث العلمية الناتجة عن التجارب والخبرات المكتسبة.

أوضح أن المركز يسعى لتقديم دعم فني وعلمي داخل مصر وخارجها، بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي في مجالات الترميم والحفاظ على التراث.

بالصور

محافظ الشرقية
ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

