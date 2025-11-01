قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
محافظات

بالمزمار والطبل البلدي.. أجانب ومصريون يحتفلون بافتتاح المتحف المصري الكبير بشرم الشيخ

السياح يشاهدون و يحتفلون بالمتحف المصري
السياح يشاهدون و يحتفلون بالمتحف المصري
ايمن محمد

شهدت ساحة السوق التجاري القديم بشرم الشيخ توافد الأجانب والعرب والمصريين أمام شاشة العرض الكبرى، لمشاهدة الاحتفالية العالمية لافتتاح المتحف المصري الكبير، وسط حالة من الإعجاب والانبهار من أجواء الاحتفالية المبهجة.

وجاب المزمار والطبل البلدي الساحة وسط أجواء مبهجة تعكس مكانة المتحف عالميًا وأهمية الحدث في تاريخ مصر الثقافي.

وأعرب مواطنو مدينة شرم الشيخ  عن فخرهم واعتزازهم بهذا الحدث، حيث قالت شيرين الهواري، أحد مواطني المدينة، إن مصر كلها تعيش مصر اليوم لحظات تاريخية استثنائية مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي يعد أحد أضخم الصروح الحضارية والثقافية في العالم، والذي يمثل تتويجًا لسنوات من العمل الدؤوب ليصبح أيقونة جديدة تعبر عن عظمة الحضارة المصرية القديمة وريادتها الإنسانية عبر العصور.

فيما أعرب أحمد مجدي عن سعادته واعتزازه بهذا الحدث الاستثنائي الذي ينتظره العالم وليس المصريين فقط، مؤكدا أن حفل الافتتاح يعد أكبر حملة دعائية غير مباشرة لسياحة الآثار بمصر، من خلال عرض مبهر لأكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة.

وأوضح أن هذا المتحف كان حلما أصبح واقع يبهر العالم، وكأن مصر تتحدث من خلاله  عن حضارتها العظيمة، وتاريخها العريق بالدليل وليس بالكلام.

وقامت محافظة جنوب سيناء بتجهيز 22 شاشة عرض عملاقة في مختلف المدن لبث الافتتاح المباشر للمتحف المصري الكبير،  بينها 9 شاشات بمدينة شرم الشيخ بمناطق "الحديقة المركزية، السوق القديم أمام مسجد الصحابة، خليج نعمة، أمام مطار شرم الشيخ الدولي، شارع السلام، أمام متحف شرم الشيخ، دلتا شرم،  سوهو سكوير، أمام المسرح الروماني"، إضافة إلى شاشات الفنادق الكبرى، وتجهيز شاشتين بمدينة طور سيناء، إحداهما على شاطئ القمر، والأخرى  بمنطقة مقصد العائلة، و3 شاشات بمدينة دهب في منطقة دهب سكوير، والعصلة، والمسبط، وشاشة بميدان الساعة بمدينة رأس سدر، وشاشة بقاعة المروة وشاشة بالقاعة الذهبية بمدينة أبو زنيمة.

وفي مدينة سانت كاترين، تم تجهيز شاشة بالنادي الاجتماعي بمركز الشباب، وشاشة بالسوق التجاري بمدينة أبو رديس، لتمكين المواطنين والسائحين من متابعة الحدث التاريخي في أجواء احتفالية تعكس حضارة مصر وريادتها. 

جنوب سيناء شرم الشيخ السياح الاحتفال

