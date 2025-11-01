الأنبا ميخائيل يهنئ الرئيس بافتتاح المتحف المصري الكبير: صرح يجسد عظمة مصر

يتقدم الحبر الجليل الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ورئيس دير القديس العظيم الأنبا برسوم، بأسمى التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الافتتاح التاريخي لـ المتحف المصري الكبير، ذلك الصرح الثقافي والحضاري الفريد الذي يُجسد عظمة مصر وخلود حضارتها ويُعد هدية مصر للعالم.

ويؤكد نيافته أن هذا الإنجاز العملاق يأتي تتويجًا لرؤية الدولة المصرية الحديثة، بقيادة فخامة الرئيس، في الحفاظ على الهوية الوطنية وإبراز ريادة مصر الحضارية أمام العالم أجمع.

داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.