أحزاب : مصر تبهر العالم بحضارتها بافتتاح المتحف الكبير .. والمشروع يعكس عبقرية الإرادة الشعبية

ًفي احتفالية مهيبة تجسّد عبقرية الإرادة المصرية وعظمة التاريخ الإنساني الممتد عبر آلاف السنين، وفي مشهد استثنائي يعانق فيه الماضي المجيد الحاضر المشرق، شهدت القاهرة افتتاح أكبر متحف أثري في العالم، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و79 وفدا رسميا من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة.



وقد وصفت الأحزاب السياسية ،في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، هذا الحدث التاريخي بأنه إنجاز حضاري غير مسبوق يؤكد أن مصر قادرة دائما على إبهار العالم بحضارتها وهويتها الفريدة، مشيدة بالاحتفالية المبهرة لافتتاح المتحف، حيث أن العروض الفنية المبهرة والتنظيم الراقي للاحتفالية أظهرت الوجه المشرق لمصر الحديثة، وقدرتها على توظيف الفنون والثقافة كأدوات لقوتها الناعمة التي تُعزز مكانتها على الساحة الدولية.

وقدّم حاتم باشات القيادي بحزب الجبهة الوطنية خالص التهاني والتقدير إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أنه يُعدّ أعظم مشروع ثقافي وحضاري في القرن الحادي والعشرين.



وقال إن افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة في جعل التراث المصري نقطة التقاء بين الماضي المجيد والمستقبل المشرق، ويؤكد أن مصر قادرة دائمًا على إبهار العالم بحضارتها وهويتها الفريدة.



وأضاف أن حضور الزعماء والملوك ورؤساء الدول من مختلف أنحاء العالم في هذا الحدث التاريخي، يجسّد احترام المجتمع الدولي لمكانة مصر وريادتها الثقافية والإنسانية، موضحًا أن هذا الإنجاز يرسّخ دور الدولة المصرية في حماية تراثها وصون هويتها الوطنية.



وأكد أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظة فخر لكل مصري، قائلًا "من قلب المتحف المصري الكبير، نبعث برسالة فخر إلى كل مصري بأن حضارة أجدادنا لا تزال تنبض فينا، وأن مصر كانت وستظل مهد التاريخ ومصدر الإلهام للعالم كله".



وبدوره، أشاد النائب أيمن محسب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بالاحتفالية العالمية المبهرة لافتتاح المتحف الكبير، مؤكدًا أن الحدث يعكس قدرة الدولة المصرية على الجمع بين التاريخ العريق والتطور المعاصر، ويُعد رسالة حضارية جديدة من مصر إلى العالم تؤكد ريادتها الثقافية والإنسانية.



وقال النائب أيمن محسب إن كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الافتتاح كانت وثيقة وطنية مُلهمة، أكدت أن مصر لا تكتفي بصون تراثها فحسب، بل تُعيد إحياءه وتقديمه برؤية حديثة تُبرز الهوية المصرية المتفردة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي عبّر بصدق عن فخر المصريين بما تحقق من إنجازٍ طال انتظاره لأكثر من ثلاثة عقود.



وأكد أن هذا الحضور الدولي الكثيف يبعث برسالة سياسية وثقافية مهمة، مفادها أن مصر ما زالت مركزا للإشعاع الحضاري في الشرق الأوسط، وأن استقرارها وأمنها وقدرتها على تنظيم حدث بهذا الحجم دليل على قوة الدولة ومؤسساتها.



وتابع أن المتحف سيحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي، من خلال تحويل منطقة الأهرامات إلى مقصد متكامل يجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية، كما سيضاعف من معدلات الإقبال السياحي ويُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.



وأضاف أن العروض الفنية المبهرة والتنظيم الراقي للاحتفالية أظهرت الوجه المشرق لمصر الحديثة، وقدرتها على توظيف الفنون والثقافة كأدوات لقوتها الناعمة التي تُعزز مكانتها على الساحة الدولية، مؤكدًا أن ما قُدم من مشاهد فنية راقية عبّر عن عمق الانتماء الوطني والتاريخي للشعب المصري.



واختتم النائب أيمن محسب تصريحه قائلًا: "ما شهدناه اليوم هو يوم فخر لكل مصري، ورسالة من أرض الكنانة إلى العالم بأن مصر قادرة على البناء والإبداع، وأنها تمضي بثقة لتجمع بين أصالة الماضي وعظمة الحاضر وطموح المستقبل".



ومن جانبه، أكد عضو مجلس الشيوخ أمين مساعد التنظيم المركزي بحزب مستقبل وطن النائب أسامة مدكور أن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير يمثل لحظة فخر لكل مصري ورسالة سلام وحضارة من أرض الكنانة إلى العالم أجمع.



وقال إن هذا الصرح العملاق يجسد رؤية الدولة المصرية لبناء حاضر يليق بماضيها المجيد، معربا عن فخره وانبهاره بالتنظيم المبهر وروعة المشهد الذي جمع بين العراقة والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أن مصر استطاعت أن تُبهر العالم من قلب حضارتها الممتدة لآلاف السنين.



وأضاف أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع أثري أو سياحي بل هو شاهد على قدرة المصريين على الإنجاز والتحدي، وعلى حرص القيادة السياسية على استعادة دور مصر الريادي في حفظ التراث الإنساني وتقديمه بصورة تليق بعظمة الحضارة المصرية القديمة.



وتابع أن افتتاح المتحف يأتي متزامنًا مع احتفالية "مصر وطن السلام" التي انطلقت قبل أيام، والتي تعكس روح التسامح والتعايش التي تتميز بها الشخصية المصرية منذ فجر التاريخ، مؤكدًا أن مصر كانت وما زالت جسرًا بين الشرق والغرب، وموطنًا للحضارات التي علمت العالم معنى الإنسانية.



وأكد أن ما تحقق في المتحف المصري الكبير يعد نموذجًا للتخطيط والإدارة والرؤية الاستراتيجية، حيث جمع بين الأصالة والمعاصرة، وجعل من مصر مقصدًا ثقافيًا وسياحيًا عالميًا.



واختتم مدكور قائلًا "افتتاح المتحف المصري الكبير واحتفالية وطن السلام يؤكدان أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، وأنها تملك القوة الناعمة التي تجعلها في مقدمة دول العالم حضارةً وثقافةً وسلامًا".



وبدوره، قال وكيل أول مجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن النائب اللواء أحمد العوضي إن هذا الافتتاح جاء لتثبت مصر مجددا أنها كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن والابداع وحاضنةً للتراث على مر العصور.



وأضاف أن افتتاح المتحف الكبير يأتي تتويجًا لرؤية القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في النهوض بقطاعي الثقافة والسياحة والحفاظ على التراث المصري، مؤكدا أن المتحف يُعد أحد أكبر وأهم الصروح الحضارية في العالم وواجهة مشرفة للمصرين جميعاً أمام رؤساء وملوك وأمراء وضيوف مصر الكرام من كافة دول العالم.



وتابع أن افتتاح المتحف ليس مجرد احتفال أثري أو ثقافي أو فني، بل هو مناسبة وطنية تُجدد فينا روح الانتماء والعزيمة والإصرار على المضي قدمًا في طريق بناء وتنمية الجمهورية الجديدة، وتؤكد أن مصر قادرة على ربط الماضي بالحاضر والمستقبل، مما يدعونا جميعا للفخر وللتأمل في عظمة ما صنعه أجدادنا.



وقال "أرى أن افتتاح المتحف الكبير بحضور زوار مصر الأجلاء هو رسالة إنسانية من أرض السلام إلى العالم، تؤكد أن هذا الوطن، بتاريخ حضارته وعمق جذوره، ماض في طريق البناء والتنمية بقيادة الرئيس السيسي".



وأضاف "لقد أولت الدولة المصرية مشروع المتحف المصري الكبير اهتمامًا غير مسبوق، باعتباره أحد أكبر المشروعات الثقافية والحضارية في التاريخ الحديث، ليكون شاهدًا على نهضة وطن يعيد قراءة ماضيه المجيد بعين متطلعة نحو المستقبل، لما يضمه من أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، أبرزها المجموعة الكاملة لكنوز الملك توت عنخ آمون، والتي ستعرض لأول مرة بشكل متكامل".



وأوضح أن المتحف يضم أيضًا قاعة عرض رئيسية، ومجموعة من المتاحف الصغيرة، ومساحات تعليمية وثقافية، مما يجعله مركزًا ثقافيًا متكاملًا، لا يقتصر دوره على كونه متحفًا فقط، بل يمتد ليكون مقصدًا سياحيًا وتعليميًا يربط الأجيال بتاريخهم العظيم وبما يعزز من الدور الريادي لمصر في حفظ التراث الإنساني.



ومن جهته، قدم الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، خالص التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، ووصف هذه اللحظة بأنها تجسيد حقيقي لـ«عبقرية الإرادة المصرية» التي لا تعرف المستحيل.

وقال إن احتفالية الافتتاح، التي شهدت حضور زعماء وملوك ورؤساء دول من مختلف أنحاء العالم، تؤكد مكانة مصر على الساحة العالمية، وتجسد قدرة الوطن على استقطاب الأنظار عبر إنجاز حضاري يفوق التوقعات.



وأضاف أن المتحف ليس مجرد مشروع ثقافي أو أثري، بل رمز لإرادة مصر العصرية التي تربط بين تراث آلاف السنين وبين بناء المستقبل، لافتا إلى أن هذا المشروع تحول من حلم دام نحو 30 عامًا إلى واقع ملموس، بارادة سياسة قوية لديها قدرة على بناء مستقبل عظيم للشعب المصري.



ومن جهته، أشاد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بكلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحا أنها جسدت رؤية الدولة لبناء حاضر يليق بتاريخها العريق.



وقال الجندي إن الكلمة عكست إصرار القيادة على ربط الهوية الوطنية بالتنمية الحديثة، وتحويل التراث المصري إلى قوة ناعمة جاذبة للعالم، كما كشفت عظمة الحضارة المصرية القديمة وتبنيها على مر العصور للسلام.



وأضاف أن افتتاح المتحف الكبير يمثل حدثًا وطنيًا وتاريخيًا بكل المقاييس يجسد اعتزاز القاهرة بتاريخها العريق وحضارتها الممتدة عبر آلاف السنين، مشيرًا إلى أن المشروع يعد رمزًا لمصر الجديدة التي تجمع بين الأصالة والتطور في آن واحد.



وأكد أن المتحف ليس مجرد صرح أثري بل هو إنجاز عالمي يحمل بصمة مصرية خالصة، شارك في بنائه آلاف المهندسين والعمال المصريين الذين أثبتوا قدرتهم على تنفيذ مشروع يضاهي أضخم المتاحف العالمية، مضيفًا أن هذا الإنجاز يعكس فخر كل مواطن مصري بما تحققه الدولة من مشروعات قومية تعزز الانتماء والهوية الوطنية.



وأشار إلى أن المتحف سيكون رافدًا اقتصاديًا وسياحيًا مهمًا، يسهم في زيادة معدلات السياحة الوافدة إلى مصر، ويدعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الموقع الفريد للمتحف بجوار أهرامات الجيزة سيجعل منه قبلة عالمية للسياح والباحثين والمهتمين بالتراث الإنساني.

