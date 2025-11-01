قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب ركوب ميكروباص .. القبض على سيدة تشاجرت مع أخرى بالمنصورة

كتب – مصطفى الرماح :

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى بالضرب على أخرى حال إستقلالهما سيارة أجرة "ميكروباص" بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 أكتوبر الماضى تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة من (إحدى السيدات) بتضررها من قيام أخرى بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسبب خلافات بينهما حول أولوية الركوب داخل سيارة "ميكروباص".

أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل – لها معلومات جنائية) وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

