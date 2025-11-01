برلمانيون: مصر تكتب بافتتاح المتحف الكبير فصلا جديدا من تاريخ الحاضر والمستقبل

أكد أعضاء في البرلمان بمجلسيه (النواب والشيوخ) أن مصر بافتتاحها المتحف المصري الكبير تكتب فصلا جديدا من تاريخ الحاضر والمستقبل في قضية هذا الوطن العريق، مشددين على أن المتحف شهادة حية على عبقرية الإنسان المصري وإسهاماته في خدمة الإنسانية.

وفي تصريح خاص لـ"أ ش أ"، أكد النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يعد حدثا عالميا يعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى التي تمثل واجهة مشرفة لمصر أمام العالم، وتجسد في الوقت نفسه رؤية القيادة السياسية في بناء جمهورية جديدة تجمع بين الأصالة والتطور.

وقال السادات إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل مشروع حضاري متكامل يعبر عن تقدير الدولة لتاريخها العريق، ويبرز اهتمامها بالحفاظ على تراث الإنسانية، مشيرا إلى أن تصميم المتحف وموقعه الفريد يجعلان منه مركزا ثقافيا عالميا يربط الماضي بالحاضر ويقدم صورة حقيقية عن عظمة الحضارة المصرية.

وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن هذا المشروع العملاق سيسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حركة الزائرين، مؤكدا أن ما تحقق يعكس رؤية واضحة للدولة في الاستثمار بالثقافة والسياحة كأحد محاور التنمية المستدامة.

وأكد أن مشاركة وفود من مختلف دول العالم في حفل الافتتاح تعد شهادة تقدير لمكانة مصر ودورها الحضاري، ورسالة تؤكد أن مصر قادرة على الجمع بين التنمية والحفاظ على الهوية الوطنية، مشددا على أن المتحف المصري الكبير يمثل صفحة جديدة في مسيرة الدولة نحو المستقبل بثقة واعتزاز بتاريخها.

بدوره، أكد وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب النائب الدكتور أيمن محسب -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في تاريخ الثقافة العالمية، ورسالة حضارية جديدة من مصر إلى شعوب الأرض كافة، تؤكد أن هذه الأرض التي أنجبت أقدم حضارة في التاريخ لا تزال قادرة على الإبداع والعطاء وإبهار العالم من جديد، وأن الافتتاح العالمي الذي شهدناه اليوم، بمثابة تتويج لإرادة دولة الإنجاز التي أعادت صياغة مفهوم القوة الناعمة المصرية.

وقال محسب إن المتحف يقدم لمصر والعالم نموذجا متكاملا في الجمع بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة، حيث يعرض أكثر من مائة ألف قطعة أثرية بطريقة تحاكي التطور الزمني للحضارة المصرية القديمة، ويتيح للزوار تجربة استثنائية تدمج بين التاريخ والعلم والتكنولوجيا.

وأضاف أن مصر من خلال هذا المتحف تقدم رسالة مفادها أن حماية التراث الإنساني ليست مجرد واجب وطني، بل مسؤولية عالمية تتصدرها القاهرة، لافتا إلى أن مشاركة 79 وفدا دوليا في حفل الافتتاح تعكس حجم التقدير الدولي لمكانة مصر الثقافية، ويبعث برسالة مفادها أن مصر ما زالت مركزا للإشعاع الحضاري في الشرق الأوسط، وأن استقرارها وأمنها وقدرتها على تنظيم حدث بهذا الحجم دليل على قوة الدولة ومؤسساتها.

وتابع محسب أن المتحف سيحدث نقلة نوعية في القطاع السياحي، من خلال تحويل منطقة الأهرامات إلى مقصد متكامل يجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية، كما سيضاعف من معدلات الإقبال السياحي ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

بدوره، قال النائب والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إن مصر اليوم ومع هذا الحدث الكبير، تستعيد أمجادها، حيث إن مصر علمت العالم معنى الدولة، والحضارة.

وأضاف بكري أن التاريخ يبدأ اليوم صفحة جديدة، حيث يضم المتحف المصري الكبير مائة ألف قطعة أثرية، تعكس حضارة مصر وتاريخها، مصر الدولة التي علمت العالم فنون العلم والكتابة والزراعة والفنون.

وتابع أن عظمة مصر تجلت مساء اليوم في المتحف الكبير، وأن مصر بعثت برسالتها بأنها ستبقى دوما أرض الحضارة، والتسامح، والسلام.

وبدوره، أكد الدكتور جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي شهد حضورا ضخما لوفود رسمية بلغت 79 وفدا من مختلف دول العالم، أكد مكانة الدولة المصرية وقدرتها على إبهار العالم بحضارتها العريقة، بعدما نفذت هذا المشروع الضخم على مدار 20 عاما، لتحول الحلم إلى حقيقة في حفل أسطوري عالمي جعل كل مصري يشعر بالفخر والانتماء.

وأضاف أبو الفتوح، أن المتحف هو أكثر من مجرد مبنى يضم كنوز أثرية نادرة، بل أنه أيضا شهادة حية على قدرة المصريين على صون تاريخهم العريق وتقديمه للعالم بأحدث الطرق التكنولوجية والمعايير المتحفية العالمية، مشيرا إلى أن هذا الصرح الذي يعد أكبر متحف في العالم يضم حضارة واحدة فقط، سيحدث تحولا جذريا في الخريطة السياحية لمصر، حيث سيجذب ملايين الزوار الباحثين عن المعرفة والتاريخ، ما يعيد لمصر صدارتها في سوق السياحة الثقافية ويعوض القطاع العالمي عن التحديات التي واجهها.