طارق نور: حفل افتتاح المتحف الكبير فخر لكل مصري

أكد الإعلامي طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن فرحة المصريين بافتتاح المتحف المصري الكبير لا تنسيهم ما يحدث في فلسطين، قائلًا: "مهما كانت الفرحة، لن ننسى ما يعانيه أهلنا وأطفال غزة، فالخلود لا يُبنى إلا على السلام".

وأضاف طارق نور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الرسالة الأسمى من هذا الحدث هي أن مصر تقول السلام للعالم أجمع، وستظل دائمًا بلد الحضارة والإنسانية، مشيرًا إلى أن الحفل كان مصدر فخر كبير لكل المصريين، وأن مشاعر السعادة والاعتزاز غمرت الجميع منذ الساعات الأولى من الصباح.

وتابع: "كانت وحشانا الفرحة، والإحساس النهاردة مختلف.. إحساس بالانتماء الحقيقي لماضينا وحضارتنا المصرية العريقة"، مؤكدًا أن فرحة الشعب المصري بافتتاح المتحف تعكس اعتزازًا بالتاريخ والأصل والانتماء، مضيفًا: "الشعب لا يريد سوى السلام، ورسالة المتحف أن مصر تريد السلام للإنسانية كلها".